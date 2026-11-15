Rating Colombia del 14 de noviembre de 2026, según CNC: Noticias Caracol se adueña de la cima

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los detalles del rating de la televisión colombiana para el sábado 14 de noviembre.

Emisión de Noticias Caracol. – @NoticiasCaracol.

Nuevo día y una vez más Caracol TV vuelve a sonreír con el resultado del rating de la televisión colombiana. Su noticiero ha sido elegido por todos los colombianos para ser la fuente de información en sus hogares y el escalafón lo refleja con claridad. En Claro Sports les contamos todos los detalles.

Rating en Colombia del 14 de noviembre de 2026, según CNC

Noticias Caracol PRM– Caracol TV | 10,06 % Sábados Felices parte 1– Caracol TV | 9,22 % Noticias Caracol MD – Caracol TV | 8,41 % Se dice de mi – Caracol TV | 6,06 % La Red – Caracol TV | 5,99 % Sábados Felices parte 2 – Caracol TV | 5,15 % Retrato hablado – RCN | 3,26 % Noticias RCN PRM – RCN | 3,10 % Caso cerrado parte 2 – RCN | 2,60 % Cuentos de los hermanos Grimm parte 2 – Caracol TV | 6,12 %

Programación deportiva para el 15 de noviembre de 2026

2:45 p.m. | Croacia vs República Checa | UEFA Nations League.

2:45 p.m. | España vs Inglaterra | UEFA Nations League.

2:45 p.m. | Bélgica vs Italia | UEFA Nations League.

2:45 p.m. | Francia vs Turquía | UEFA Nations League.

Rating en Colombia: así se hace la medición

Son varias compañía las que se dedican al estudio de consumo de productos televisivos. La más fiable es el Centro Nacional de Consultorías (CNC), pues hace sus propias mediciones y cuenta con cientos de miles de dispositivos analizados en tiempo real para determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definiendo el porcentaje de puntuación, muy ligado con la acción de cambiar el programa. Si usted hace esa acción, le da más puntaje al último espacio visto que al anterior.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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