Los Leopardos reclamaron la acción en la que el volante de los capitalinos pudo ver la tarjeta roja.

Mateo García y la posible roja ante Bucaramanga | Vizzor

Los cuadrangulares semifinales en la Liga BetPlay 2026-II, sin duda, están marcadas por las polémicas arbitrales en algunos compromisos. Sin embargo, no es motivo para decir que la goleada de Millonarios ante Bucaramanga (4-1) no hubiera sido así por la acción de revuelo. El Embajador tuvo una noche inspirada ante su gente, mientras que al Leopardo le salió muy mal el cambio de plan.

Francisco Chaverra y Rodrigo Contreras abrieron la cuenta. Aunque la visita descontó con la diana de José García, Rodrigo Ureña y nuevamente Contreras se pusieron el overol para ponerle firma a la goleada final en El Campín. Tres puntos que ponen al Embajador en carrera por la final, mientras que los auriverdes quedan en cuidados intensivos, sin ningún margen de error para seguir peleando.

Con todo y eso, el partido dejó su polémica arbitral. Sobre los 43′, el juego pudo cambiar el decorado por una posible tarjeta roja a Mateo García que no fue. La entrada fuerte del volante no pasó desapercibida, al punto de que los Leopardos reclamaran la expulsión al árbitro Ferney Ossa, quien le sacó la amonestación tras dar ley de ventaja.

¿Debió ser roja para Mateo García?

La segunda polémica grande de los cuadrangulares involucró a García con una fuerte entrada ante Leonardo Flores en búsqueda del balón. El volante llegó desde atrás, impactando la parte posterior de la pierna derecha de su rival, ocasionando una posible lesión ante el punto de contacto y la vehemencia. No hubo llamado del VAR.

🧐 Duro pisón de García sobre Flores que el árbitro Ossa resuelve con una tarjeta amarilla tras haber aplicado una ventaja.



👉 Es una zona sensible, el pie queda prensado, se dobla y existe riesgo de lesión. Intensidad media-alta. Para mí, ameritaba llamado VAR por posible roja. pic.twitter.com/mBVfr8NYNU — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) November 25, 2026

“No fue nuestro mejor partido, pero que por favor nos midan con la misma vara. Esto no termina“, escribió Flores en su cuenta de Instagram a través de una historia después del compromiso. Ossa se suma a Jhon Ospina como uno de los árbitros en el ojo del huracán durante los cuadrangulares, además de la terna del VAR, que no lo llamó.

Bucaramanga tampoco jugó el partido que deseaba. El Leopardo, con esta dura paliza, se queda con un punto y diferencia de gol de -3 que lo complica. No está eliminado, pero necesita sumar de a tres para volverse a meter en la pelea.

El equipo de Pablo Peirano jugará el próximo viernes en condición de visitante contra el Deportivo Cali. Ambos equipos llevan un punto en el cuadrangular B, por lo que necesitan ganar sí o sí para no descolgarse en la pelea que orquestan Millonarios y América de Cali (4 puntos) en la cima de la tabla. Dicho compromiso en Palmaseca será a las 6:35 de la tarde (hora COL).

Te puede interesar: