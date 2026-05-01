Polémica salida de Pablo Centrone en Guastatoya: por qué se fue a horas de enfrentar a Municipal

Explota Guastatoya: la verdad detrás de la salida de Centrone y la discusión interna que cambió todo.

Pablo Centrone renunció como entrenador de Guastatoya | Facebook Guastatoya

La salida de Pablo Centrone de Guastatoya generó un verdadero terremoto en la Liga Nacional de Guatemala. A pocas horas del duelo ante Municipal por la ida de los cuartos de final del Clausura 2026, el entrenador argentino presentó su renuncia en un momento tan inesperado como sensible, justo después de haber cumplido con el objetivo de clasificar al equipo a la liguilla.

En medio de versiones cruzadas y rumores que rápidamente se viralizaron, fue el propio presidente del club quien salió a aclarar lo sucedido con una declaración contundente. “Lamentablemente pasó un hecho de discusión entre el Profe Centrone con uno de los compañeros de juego. Fue una discusión. No fue lo que las redes sociales están mencionando”, explicó en diálogo con Claro Sports, bajando el tono a las especulaciones que hablaban de un conflicto mayor.

El dirigente fue aún más claro al desmentir cualquier situación fuera de control dentro del plantel. “Fue una discusión verbal, nada más, no hubo golpes. No hay ningún problema”, aseguró, dejando en evidencia que el detonante de la salida no fue un episodio violento, sino un desacuerdo interno que terminó escalando en la relación entre el entrenador y el grupo.

A partir de ese episodio, la dirigencia intentó sostener el proyecto, pero la decisión final quedó en manos del técnico. “Al Profe le esperamos hasta el día de hoy para que él tomara su decisión si quería seguir, se le dio la oportunidad… pero en las peticiones que le hicimos no lo aceptó y presentó su renuncia en mutuo acuerdo”, reveló el presidente, confirmando que hubo intentos por retenerlo hasta último momento.

La salida toma mayor dimensión si se considera el contexto deportivo. Centrone había logrado revertir la situación de Guastatoya desde su llegada en septiembre de 2025, sacándolo de la zona de peligro y metiéndolo en la liguilla. De hecho, el propio dirigente lo reconoció públicamente: “Le agradecemos por todo el apoyo que nos dio en este certamen, luchó hasta el final y nos dejó en la fiesta grande”.

Con el entrenador fuera, Guastatoya deberá afrontar la serie ante Municipal en medio de la incertidumbre, con Luis Pedro Molina al frente de manera interina. Más allá de los intentos por bajar la tensión, la salida de Centrone deja una señal clara: en el momento más importante del torneo, un conflicto interno terminó cambiando el rumbo de todo un proyecto.

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