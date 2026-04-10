Jeaustin Campos explota y renuncia al Real España en pleno campo de juego

Increíble desenlace después de la caída de su equipo ante Choloma.

Jeaustin Campos se enojó tras la derrota ante Choloma | @rcdespana

El fútbol hondureño vivió una de sus noches más polémicas del Torneo Clausura 2026 luego de que Jeaustin Campos anunciara su renuncia como entrenador del Real España apenas terminó el partido ante CD Choloma. La Máquina cayó 3-2 en un duelo correspondiente a la jornada 17, un resultado doloroso no solo por lo ajustado del marcador, sino por el contexto que lo rodeó: expulsiones, reclamos, tensión y una fuerte crítica al arbitraje.

El técnico costarricense no ocultó su enojo tras el pitazo final y apuntó directamente contra el árbitro central David Cruz, a quien responsabilizó por decisiones que, según su criterio, influyeron en el desenlace del encuentro. Durante el partido, Real España sufrió las expulsiones de Roberto Osorto y Devron Tatum, situaciones que condicionaron el desarrollo del juego y dejaron al equipo sampedrano en desventaja en un tramo determinante.

En declaraciones exclusivas a La Prensa, Campos fue contundente al confirmar que su ciclo había terminado. “No hablaré de lo que pasó en el juego. Acabo de hablar con los muchachos y no voy a continuar en Real España. Creo que mi dignidad y mi prestigio valen más que situaciones como estas”, expresó, sorprendiendo incluso a los propios aficionados aurinegros, que no esperaban una decisión tan drástica en pleno cierre de campeonato.

Esa fue la jugada que terminó de enojar a Jeaustin Campos en Honduras, solo sacó amarilla incluso con VAR.



El DT renunció tras varias acciones similares, son primeros del fútbol hondureño pero no aguantó más. pic.twitter.com/RAosHZui26 — Kevin Jiménez (@KevinJimenezCR) April 10, 2026

Lejos de bajar el tono, el estratega disparó con dureza contra el entorno arbitral y el manejo del fútbol hondureño. “Tengo casi dos años de estar viendo goles con la mano, penales que no son, favoreciendo a unos equipos. Aquí se escoge quién va a ser campeón. No quiero entrar en esos problemas ni en esa podredumbre”, lanzó Campos, dejando una acusación explosiva que rápidamente se viralizó en redes sociales y encendió el debate a nivel nacional.

Además, el entrenador también cuestionó el funcionamiento del sistema FVS, utilizado en Honduras como herramienta de revisión. Según Campos, lejos de aportar transparencia, solo deja en evidencia más problemas: “No soy arlequín de un circo… lo que hay ahora es un circo romano. Mi profesionalismo no me permite estar en este tipo de eventos”, sentenció, asegurando que no quiere “ensuciarse las manos” y que su decisión es definitiva. Por el momento, Real España no emitió un comunicado oficial, mientras la liga queda sacudida por una renuncia que puede marcar un antes y un después en el torneo, aunque se estima que tratarán de convencerlo para que cambie de opinión.

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