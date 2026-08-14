Alajuelense vs Puntarenas en vivo: dónde mirar la Liga de Costa Rica 2026

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Alajuelense Puntarenas, Liga Costa Rica, en vivo y en directo | Claro Sports

Alajuelense y Puntarenas se enfrentan por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga de Costa Rica, en un partido que encuentra a ambos equipos atravesando realidades muy diferentes. La Liga llega en pleno crecimiento, invicta en el campeonato nacional y fortalecida por sus buenos resultados en la Copa Centroamericana, mientras el Puerto todavía busca su primera victoria del semestre y necesita reaccionar para salir de la parte baja. Conoce a qué hora juegan Alajuelense vs Puntarenas, dónde ver el partido en vivo y todos los detalles de la transmisión.

Alajuelense suma siete puntos y se encuentra en el segundo lugar, producto de dos victorias y un empate. El equipo de Ismael Rescalvo comenzó el Apertura 2026 con una igualdad 1-1 en su visita a Sporting FC, pero posteriormente elevó su nivel para vencer 2-1 a Escorpiones y conseguir un contundente triunfo 3-0 como visitante frente a Herediano. El buen momento también se refleja en la Copa Centroamericana, donde derrotó 1-0 a Xelajú y 3-1 a Diriangén para alcanzar seis puntos. El próximo jueves visitará a Firpo en El Salvador, con la posibilidad de dar otro paso importante hacia la clasificación a los cuartos de final.

Por su parte, Puntarenas tiene un punto y ocupa el noveno lugar, con un empate y dos derrotas en sus primeras tres jornadas. El equipo dirigido por César Alpízar comenzó el campeonato con un 1-1 en cancha frente a Herediano, pero perdió posteriormente los puntos por una alineación indebida y el Tribunal Disciplinario decretó el 3-0 a favor de los florenses. Después empató 1-1 como local ante Sporting FC y en la tercera fecha cayó 2-0 frente a Saprissa. Con apenas una unidad, los porteños llegan al duelo ante la Liga con la necesidad de conseguir su primera victoria para empezar a escapar de los últimos lugares.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Alajuelense vs Puntarenas de la jornada 4 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Alajuelense y Puntarenas será el sábado 15 de agosto a las 16:00 horas en el estadio Alejandro Morera Soto y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Alajuelense vs Puntarenas hoy

Ni Alajuelense ni Puntarenas cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Ismael Rescalvo y César Alpizar no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Alajuelense: Washington Ortega; Deylan Paz, Alexis Gamboa, Yeison Molina, John Paul Ruiz; Rashir Parkings, Celso Borges, Juan Pablo Añor, Jeison Lucumí, Kenyel Michel; y Ronaldo Cisneros. DT: Ismael Rescalvo.

Puntarenas: Adonis Pineda; Kliver Gómez, Hirma Muñoz, Wesly Decas, Walter Cortés; Ulises Segura, Raheem Cole, Jaylon Hadden, Berny Segura, Lucas Comachi, y Doryan Domínguez. DT: César Alpizar.

Antecedentes y últimos resultados del Alajuelense vs Puntarenas en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Alajuelense y Puntarenas:

23 de abril de 2026 | Alajuelense 5-2 Puntarenas | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 28 de febrero de 2026 | Puntarenas 2-0 Alajuelense | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 26 de septiembre de 2025 | Alajuelense 2-2 Puntarenas | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 16 de agosto de 2025 | Puntarenas 0-0 Alajuelense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 14 de mayo de 2025 | Alajuelense 1-0 Puntarenas | Semifinales Torneo Clausura 2025

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