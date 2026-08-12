Mixco y Xelajú exponen una falencia del fútbol de Guatemala que duele, y hay que mejorar

Ambos necesitan más que un milagro para seguir en carrera.

Mixco y Xelajú quedan al borde de la eliminación (Facebook Mixco| X Xela)

Por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026, los equipos de Mixco y Xelajú perdieron sus dos partidos acumulando de esa manera la segunda caída en fila y en consecuencia, postergaron sus chances de hacer historia y meterse en la siguiente instancia, desafío para el que deberán ganar todo lo que les queda y esperar resultados.

El equipo de Mixco tuvo un inicio de partido para el olvido, a los siete minutos de la primera parte ya perdía por dos goles, por lo que ello condicionó todo el plan de partido, y al 32′ ya había sufrido el tercero. Fueron tres golpazos al mentón que convirtieron al segundo tiempo en una suerte de práctica ya que Mixco si bien lo intentó nunca puso en amenaza el resultado.

De esta manera, y tras caer con Alianza y Saprissa, quedó prácticamente eliminado y en la fecha que viene se encontrará con UMECIT, rival que también llega tras perder sus dos primeros juegos, y que recibirá en el Santo Domingo de Guzmán, campo en el que los ‘chicharroneros’ suelen hacerse fuertes y donde esperan poder darse el gusto de sumar.

En cuanto a Xelajú, los de Hernández tuvieron un inicio muy bueno al punto que se pusieron 1 a 0 en el marcador por gol de Cárdenas. Pero en el cierre de la primera parte sufrió dos goles en pocos minutos y se fue al descanso en desventaja. Sin embargo, reaccionó e iniciado el complemento logró empatar gracias a un tanto de Diego Casas, pero al 63′ los panameños encontraron el tercero y a partir de ahí no pararon, haciéndole cinco.

Lo que le queda por delante al equipo de Hernández es Diriangen, que ganó uno y perdió otro, pero al igual que el Deportivo Mixco es muy importante que no solo gane todo lo que tiene por delante sino que se le den otros resultados.

Tanto Mixco como Xelajú quedaron expuestos a una realidad del fútbol de Guatemala, la poca competencia a nivel internacional. El cambio de formato de la competencia en relación a la pasada edición termina por complicar las posibilidades ya que en esta participan más clubes y de más jerarquía.

A Guatemala aún le queda un representante que posiblemente pelee, Municipal, que tras igualar con Cartaginés y ganarle a Verdes, quedó muy bien posicionado en el Grupo D, sabiendo que de obtener los tres puntos ante FAS posiblemente logre ser uno de los dos mejores y así pasar de ronda.

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