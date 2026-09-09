Malacateco vs Antigua GFC en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Malacateco Antigua, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Malacateco y Antigua GFC se enfrentan por la octava jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un duelo entre dos equipos que llegan con la intención de seguir escalando en la clasificación. Los Toros buscarán aprovechar nuevamente la localía, donde consiguieron todos sus puntos en el campeonato, mientras que los Coloniales intentarán sumar una nueva victoria para mantenerse al acecho del liderato.

Malacateco suma ocho puntos y ocupa el noveno lugar, producto de dos victorias, dos empates y tres derrotas. El equipo dirigido por Carlos Robles ha encontrado en su estadio su principal fortaleza durante este comienzo del Apertura, ya que todos los puntos que consiguió hasta el momento fueron como local. Los Toros llegan además con confianza después de vencer 2-0 a Suchitepéquez en su última presentación y buscarán otro resultado positivo que les permita acercarse a los puestos de arriba.

Por su parte, Antigua GFC tiene 15 puntos y se encuentra en el segundo lugar, con cinco triunfos y apenas una derrota. El conjunto de Mauricio Tapia dejó atrás la eliminación en la fase de grupos de la Copa Centroamericana y ha logrado sostener un gran rendimiento en el torneo local. Los Coloniales vienen de derrotar 2-1 a Aurora y están a solo un punto del líder Municipal, con la ventaja de tener un partido pendiente ante Xelajú MC, por lo que una victoria en Malacatán podría fortalecer todavía más su pelea por la cima.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Malacateco vs Antigua GFC de la jornada 8 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Malacateco y Antigua GFC será el jueves 10 de septiembre a las 18:00 horas en el estadio Santa Lucía y se podrá ver en vivo y en directo a través de TV Azteca Guate.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Malacateco vs Antigua GFC hoy

Ni Malacateco ni Antigua GFC cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Carlos Robles y Mauricio Tapia no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Malacateco: Miguel Jiménez; Juan Esqueda, Andru Morales, Marlon Chun, Roberto Meneses; Fernando Morales, Andy Soto, José Ochoa; Nelson Andrade, Eliser Quiñones y Vidal Paz. DT: Carlos Robles.

Antigua GFC: Luis Morán; Jorge González, Alexander Robinson, José Ardón; José Gálvez, Óscar Castellanos, José Rosales, Suhander Zúñiga; William Fajardo, Agustín Maziero y José Espinoza. DT: Mauricio Tapia.

Antecedentes y últimos resultados del Malacateco vs Antigua GFC en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Malacateco y Antigua GFC:

19 de abril de 2026 | Antigua GFC 2-1 Malacateco | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 28 de febrero de 2026 | Malacateco 2-2 Antigua GFC | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 30 de noviembre de 2025 | Antigua GFC 2-0 Malacateco | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 20 de septiembre de 2025 | Malacateco 3-1 Antigua GFC | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 9 de abril de 2025 | Malacateco 1-1 Antigua GFC | Torneo Clausura 2025

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