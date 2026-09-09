La final que marcó a Guillermo Almada: Cruz Azul le arrebató el título y terminó con 23 años de sequía

Uno de los momentos más amargos en la carrera del técnico uruguayo en su paso por el fútbol mexicano tuvo a Cruz Azul como principal verdugo

Almada y la final perdida ante Cruz Azul en el 2021 | Imago7

Guillermo Almada volverá a encontrarse con Cruz Azul, pero ahora desde un escenario completamente distinto. El técnico uruguayo dirigirá su primer Clásico Joven al frente del América, aunque en su memoria permanece uno de los capítulos más difíciles de su carrera en el fútbol mexicano: la final del Clausura 2021 que perdió ante La Máquina cuando estaba al frente de Santos Laguna.

Aquel enfrentamiento representó una oportunidad histórica para el estratega charrúa y para el conjunto lagunero. Santos buscaba sumar un nuevo campeonato a sus vitrinas, mientras Cruz Azul llegaba con una presión enorme por terminar con una espera de más de dos décadas sin conquistar un título de Liga MX.

Santos de Almada estuvo cerca de arruinar la fiesta de Cruz Azul

El camino hacia aquella final no fue sencillo para ninguno de los dos equipos. Santos Laguna llegó después de superar a Monterrey en cuartos de final y a Puebla en semifinales, mientras que Cruz Azul dejó en el camino a Toluca y Pachuca para alcanzar una serie que tenía como ingrediente principal la historia de La Máquina.

El equipo dirigido por Almada mostró personalidad durante la eliminatoria y llegó al partido definitivo con posibilidades reales de levantar el trofeo. Sin embargo, enfrente estaba un Cruz Azul que había dominado la fase regular y que buscaba transformar una gran temporada en un campeonato que se le había negado durante años.

La final comenzó en el Estadio Corona, donde Santos intentó aprovechar su condición de local, pero Cruz Azul logró llevarse la ventaja. Jonathan Rodríguez apareció al minuto 71 para marcar el único gol del encuentro de ida y poner a La Máquina con una ligera ventaja rumbo al partido definitivo.

Cruz Azul resistió en el Estadio Azteca y rompió la sequía

La vuelta en el Estadio Azteca estuvo marcada por la tensión. Cruz Azul tenía la posibilidad de volver a celebrar un campeonato después de 23 años, pero Santos no estaba dispuesto a entregar fácilmente el título.

El conjunto lagunero encontró el gol que necesitaba al minuto 37 gracias a Diego Valdés, quien igualó la serie y puso contra las cuerdas a La Máquina. Durante varios minutos, Santos estuvo cerca de cambiar la historia y dejar a Cruz Azul nuevamente con la frustración de una final perdida.

Sin embargo, el equipo celeste resistió la presión y consiguió el empate 1-1 en el partido de vuelta por conducto de Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez. El marcador global terminó 2-1 a favor de Cruz Azul, resultado que permitió a los dirigidos por Juan Reynoso levantar el campeonato del Clausura 2021.

Para Almada, aquella final significó uno de los golpes más fuertes desde su llegada al fútbol mexicano. El entrenador uruguayo había construido un equipo competitivo en Santos y estuvo a un paso de conseguir el título, pero terminó viendo cómo el rival celebraba un campeonato esperado durante generaciones.

Un recuerdo que vuelve antes de enfrentar nuevamente a Cruz Azul

Años después, Almada volverá a medirse con Cruz Azul, pero ahora con una responsabilidad diferente. Como entrenador del América, el uruguayo enfrentará uno de los partidos con mayor presión del calendario y buscará escribir una historia distinta frente al mismo rival que marcó uno de sus momentos más complicados.

El historial reciente entre Almada y La Máquina está dividido, pero aquella final del 2021 permanece como un antecedente especial. Fue el duelo en el que Cruz Azul terminó con una sequía histórica y en el que el técnico charrúa se quedó sin el título que había buscado con Santos Laguna.

Ahora, desde el banquillo azulcrema, Almada tendrá la oportunidad de cambiar la narrativa frente a Cruz Azul. Un triunfo en el Clásico Joven no borraría aquella final, pero sí agregaría un nuevo capítulo en una rivalidad que ha acompañado distintos momentos de su carrera en México.

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