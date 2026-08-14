Antigua vs Marathon, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión fecha 3, goles y resultado en directo

Sigue en vivo las incidencias más destacadas del partido.

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al partido entre Antigua y Marathon, válido por la jornada 3 de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026. El equipo de Mauricio Tapia se juega todas sus cartas ante los hondureños, que para el caso también necesitan puntuar para acomodarse en el grupo.

Transmisión Antigua vs Marathon (exclusivo Estados Unidos)

¿A qué hora juega Antigua vs Marathon y dónde ver la Copa Centroamericana hoy 13 de agosto?

El encuentro entre Antigua vs Marathon se disputará el jueves 13 de agosto a las 20:00 hora local en el estadio Pensativo. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de ESPN y Disney+ Premium para el público de Panamá. Además, en Estados Unidos se podrá ver en vivo a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

Formaciones del Antigua vs Marathon, al momento: así salen al partido de hoy

Antigua : Luis Morán; Dilan Palencia, Alexander Robinson, José Ardón, Suhander Zúñiga; Óscar Castellanos, José Rosales, Camilo Mora; Kevin López, Agustín Maziero y José Fajardo. DT : Mauricio Tapia.

: Luis Morán; Dilan Palencia, Alexander Robinson, José Ardón, Suhander Zúñiga; Óscar Castellanos, José Rosales, Camilo Mora; Kevin López, Agustín Maziero y José Fajardo. : Mauricio Tapia. Marathón: Jonathan Rougier; Nataniel Santos Martínez, Javier Rivera, Henry Figueroa, José Aguilera; Yairo Moreno, Tomás Sorto, Brian Farioli; Carlos Pérez, Nicolás Messiniti y Alberth Elis. DT: Silvio Rudman.

Últimos resultados y antecedentes del Antigua vs Marathon

Será la segunda ocasión en la que se enfrenten Antigua y Marathón a lo largo de su historia de manera oficial.

4 de noviembre de 2020 | Marathón 1 (4)-(3) 1 Antigua GFC | Octavos de Final Liga Concacaf 2020

¿Quién ha ganado más la Copa Centroamericana? Antigua vs Marathon

Ni Antigua vs Marathon han logrado conquistar la Copa Centroamericana de Concacaf desde la creación de su formato actual en 2023. Ambos clubes todavía buscan dar el salto en el torneo regional y tampoco han conseguido superar la fase de grupos en sus participaciones anteriores. El máximo ganador de la competencia es Alajuelense, campeón de las ediciones 2023, 2024 y 2025, por lo que FAS y Verdes intentan escribir por primera vez su nombre entre los ganadores del certamen.

¿Cuál es el formato de la Copa Centroamericana 2026? Clasificación y reglas

La Copa Centroamericana 2026 cuenta con 20 clubes distribuidos en cuatro grupos de cinco equipos, donde cada participante disputa cuatro partidos, dos como local y dos como visitante. Los dos primeros de cada grupo clasifican a los cuartos de final, instancia desde la cual las eliminatorias se juegan a ida y vuelta hasta definir al campeón. Los ocho clasificados son ordenados según su rendimiento en la fase de grupos y los cruces de cuartos quedan establecidos como 1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5°. Además, los cuatro semifinalistas y los dos ganadores del Play-In obtienen un boleto para la Copa de Campeones de Concacaf 2027, mientras que el campeón de la Copa Centroamericana avanza directamente a los octavos de final de ese certamen.

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