Mictlán vs Malacateco en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Mictlán Malacateco, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Mictlán y Malacateco se enfrentan en un duelo de alto voltaje por la jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un partido que tiene un peso directo en la lucha por la permanencia. Con la tabla acumulada cada vez más apretada, ambos equipos llegan obligados a sumar en un encuentro que puede marcar un antes y un después en la pelea por evitar el descenso en el fútbol nacional.

Mictlán suma 15 puntos y se ubica en la décima posición del Clausura, tras registrar cuatro victorias, tres empates y seis derrotas. El equipo dirigido por Gabriel Álvarez viene de caer 3-1 ante Guastatoya, resultado que frenó una racha de dos triunfos consecutivos que le habían dado oxígeno en la lucha por no descender. Esa derrota ante un rival directo volvió a encender las alarmas: en la tabla acumulada, Mictlán es décimo con 39 puntos, apenas uno por encima de Guastatoya y Marquense, que con 38 unidades ocupan puestos de descenso.

Por su parte, Malacateco atraviesa un momento complicado en el torneo. Con 12 puntos, se ubica en la última posición del Clausura 2026, producto de tres victorias, tres empates y siete derrotas. El equipo de Roberto Montoya viene de perder 2-1 ante Mixco y ya acumula seis partidos sin ganar, con tres caídas consecutivas. Aunque en la tabla acumulada todavía se mantiene en la octava posición con 43 puntos, la distancia con la zona baja se ha reducido considerablemente, ya que Achuapa (40), Mictlán (39), Guastatoya (38) y Marquense (38) se acercaron peligrosamente, dejando cada vez menos margen de error en la recta final del campeonato.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Mictlán vs Malacateco de la jornada 14 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Mictlán y Malacateco está programado para el miércoles 18 de marzo a las 18:00 horas y se disputará en el estadio La Asunción. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TV Azteca Guate.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Mictlán vs Malacateco hoy

Ni Mixco ni Achuapa cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Fabricio Benítez y Álvaro García no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Mictlán: Junior Figueroa; Richard Monges, Juan Carlos Escobar, Renny Folleco, William Ramírez; Osman Salguero, Miguel Ángel Lemus, Guillermo Chavasco; Sebastián Colón, Julio César Rodríguez y William Fajardo. DT: Gabriel Álvarez.

Malacateco: Miguel Jiménez; Brayan Morales, Dilan Palencia, Carlos Pérez Ochoa; Frank de León, Kevin Ramírez, José Ochoa, Ángel López, Franklin Quinteros; Nelson Andrade y Byron Angulo. DT: Roberto Montoya.

Antecedentes y últimos resultados del Mictlán vs Malacateco en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Mictlán y Malacateco:

29 de enero de 2026 | Malacateco 2-0 Mictlán | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 4 de octubre de 2025 | Malacateco 1-0 Mictlán | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 26 de julio de 2025 | Mictlán 2-2 Malacateco | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 25 de marzo de 2017 | Malacateco 2-0 Mictlán | Torneo Clausura 2017

| Torneo Clausura 2017 29 de enero de 2017 | Mictlán 1-1 Malacateco | Torneo Clausura 2017

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