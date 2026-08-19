El último gran reto de Santiago Buitrago en el Bahrain Victorious: líder en La Vuelta a España

El bogotano sufrió una fuerte caída en el Giro de Italia 2026 y espera que la ronda ibérica sea una ‘revancha’ para el final de la temporada.

Santiago Buitrago | Martin Silva Cosentino/NurPhoto/NurPhoto via AFP.

Restan solamente dos días para el inicio de La Vuelta a España 2026. Dicha edición 81 de la ronda ibérica comenzará en Mónaco, Francia, con un recorrido de 9.4kilómetros en una contrarreloj individual, que tendrá un medidor de tiempo al 5.5, un inicio atípico al de otras competiciones y que espera dejar miles de emociones para los fanáticos del deporte de las bielas.

Después de lo que fue la inesperada ausencia de Nairo Quintana, la cuadrilla colombiana para la última ‘grande’ del año estará integrada por: Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Juan Felipe Rodríguez (EF Education – EasyPost), Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL), Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma) y Harold Tejada (XDS Astana Team).

Después del Giro, será una ‘revancha’

Enfatizando en Santiago Buitrago, el oriundo de Bogotá, tendrá su último gran reto con la escuadra de Bahréin, ya que recientemente se confirmó que el pedalista capitalino fue fichado por el NSN Cycling Team, poniéndole fin a una larga instancia con la escuadra de Oriente Medio y abriéndole las puertas a una nueva etapa en su carrera.

Lejos de pensar que Buitrago esté planillado para quedarse con el título de La Vuelta a España 2026, el bogotano buscará basarse en su gran experiencia en vueltas ‘grandes, ya que ha ganado dos fracciones: etapa 17 del Giro de Italia 2022 y etapa 19 del Giro de Italia 2023, el colombiano buscará meterse en el top 10 de la clasificación general final y también su primera victoria de jornada en la ronda ibérica.

Santiago Buitrago estará acompañado por Pello Bilbao de España, Román Ermakov de Eslovenia, Pau Miquel de España, Matevz Govekar de Eslovenia, Jakob Omrzel de Eslovenia, Mathijs Paasschens de Países Bajos y Attia Valter, el Bahrain Victorious puso a sus mejores fichas por victorias de etapa y estar lo más cerca posible del podio final.

El colombiano está listo para encarar esta edición 81 de La Vuelta a España, Buitrago participó del Giro de Italia, sin embargo se cayó fuertemente en la segunda fracción de la ronda italiana a 23 kilómetros de la meta, lo que fue obligado a ser trasladado a un centro médico, se descartaron lesiones graves por fortuna. Así que la competición ibérica podría ser una ‘revancha’.

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