Marathón vs Alianza en vivo: dónde mirar la Copa Centroamericana 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Marathón Alianza, Copa Centroamericana, en vivo y en directo | Claro Sports

Marathón y Alianza se enfrentan este miércoles por el Grupo B de la Copa Centroamericana 2026, en un duelo que puede resultar decisivo para definir a uno de los clasificados a los cuartos de final. El conjunto hondureño recibirá a los salvadoreños en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, con ambos todavía en plena pelea por avanzar a la siguiente instancia. Conoce a qué hora juegan Marathón vs Alianza, dónde ver el partido en vivo y todos los detalles de la transmisión.

Marathón llega invicto y con cuatro puntos después de sus primeras dos presentaciones, producto del empate sin goles frente a Herediano en Costa Rica y de la contundente victoria 3-0 sobre Antigua GFC en Guatemala, con anotaciones de Nicolás Messiniti, Yairo Moreno y Damin Ramírez. Los Verdolagas tienen incluso la posibilidad de asegurar anticipadamente su boleto a cuartos de final: para conseguirlo deberán vencer a Alianza y esperar que Herediano no derrote a Real Estelí. Además, el único antecedente entre ambos favorece a los hondureños, que se impusieron 1-0 durante la fase de grupos de 2024.

Por su parte, Alianza afrontará su cuarto y último compromiso del Grupo B sabiendo que depende de sí mismo para clasificar. El conjunto salvadoreño tiene seis puntos, luego de conseguir dos victorias y sufrir una derrota, y un triunfo en San Pedro Sula garantizará su presencia en los cuartos de final. Entre sus jugadores destacados aparece Leonardo Menjívar, quien suma 10 faltas recibidas y comparte con Yairo Moreno, precisamente de Marathón, el registro más alto de toda la Copa Centroamericana 2026 junto a Javier Murillo de UMECIT.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Marathón vs Alianza de la jornada 4 de la Copa Centroamericana?

El encuentro entre Marathón y Alianza se disputará el miércoles 19 de agosto a las 19:00 horas en el estadio Francisco Morazán. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de ESPN y Disney+ Premium para el público de Honduras y El Salvador. Además, el partido se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Marathón vs Alianza hoy

Ni Marathón ni Alianza cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 4 de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Silvio Rudman y Roberto Pompei no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos encuentros.

Marathón: Jonathan Rougier; Carlos Argueta, Javier Rivera, Henry Figueroa, Jose Aguilera; Damin Ramírez, Tomás Sorto, Brian Farioli; Carlos Pérez, Nicolás Messiniti y Yairo Moreno. DT: Silvio Rudman.

Alianza: Danilo Joya; Bryan Tamacas, William Parra, Julio Sibrián, Nelson Rodríguez; Leonardo Menjívar, Narciso Orellana, Moris Aguirre; David León, Matías Mier y Juan Portillo. DT: Roberto Pompei.

Antecedentes y últimos resultados del Marathón vs Alianza

Marathón y Ailanza se enfrentaron en una sola oportunidad en su historia.

27 de agosto de 2024 | Marathón 1-0 Alianza | Copa Centroamericana 2024

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