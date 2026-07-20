Adiós Mundial 2026: vuelve la acción en la Liga Nacional de Guatemala

Comienza una nueva temporada en el fútbol chapín.

Municipal es el último campeón en Guatemala | @LigaBantrab

Después de varias semanas con la atención puesta en el Mundial 2026, el fútbol guatemalteco vuelve a ocupar el centro de la escena. La Liga Nacional ya tiene todo listo para el inicio del Torneo Apertura 2026, que comenzará el viernes 24 de julio con una temporada marcada por el regreso de la competencia local, la llegada de dos nuevos equipos y un calendario que promete emociones desde la primera fecha.

El vigente campeón, Municipal, iniciará la defensa del título obtenido en el Clausura 2026 con el objetivo de mantenerse en la cima del fútbol nacional. Al mismo tiempo, San Pedro FC y Suchitepéquez harán su estreno en la máxima categoría tras conseguir el ascenso, en un campeonato que presentará varias caras nuevas y planteles renovados.

Uno de los principales ajustes para este semestre estará relacionado con la participación internacional de algunos clubes. Antigua GFC y Municipal adelantaron sus compromisos de la jornada inaugural para contar con más días de preparación antes de su debut en la Copa Centroamericana de Concacaf, torneo que comenzará pocos días después del arranque de la Liga Nacional.

Otra novedad importante será el cambio de casa para Aurora FC. El conjunto aurinegro dejará de jugar como local en el estadio Guillermo Slowing de Amatitlán y disputará sus encuentros en el Estadio Cementos Progreso, donde compartirá escenario con Comunicaciones durante el Apertura 2026.

El calendario también tiene marcada una de las fechas más esperadas por los aficionados. El primer Clásico Nacional del torneo se jugará en la sexta jornada, cuando Comunicaciones reciba a Municipal el 29 de agosto, en un enfrentamiento que reeditará uno de los duelos con mayor historia del fútbol guatemalteco.

La primera jornada comenzará el viernes con los encuentros Antigua GFC vs. Marquense y Municipal vs. Mixco. El sábado será el turno de San Pedro FC vs. Xelajú MC, Aurora FC vs. Guastatoya y Malacateco vs. Cobán Imperial, mientras que la fecha se completará el domingo con el duelo entre Suchitepéquez y Comunicaciones.

Además del torneo local, las primeras semanas de competencia tendrán un atractivo extra gracias a la Copa Centroamericana de Concacaf, en la que participarán Municipal, Antigua GFC, Xelajú MC y Deportivo Mixco. La doble competencia obligará a estos equipos a gestionar sus planteles desde el inicio de la temporada, en un semestre que promete intensidad tanto a nivel nacional como internacional.

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