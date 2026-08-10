Municipal no se conforma con la 33 y manda un aviso en el Apertura 2026

El campeón es líder en solitario y ya vuelve a ilusionarse con el título.

Municipal volvió a ganar en Guatemala | @RojosDelMunicipal

El título 33 parece no haber saciado el hambre de Municipal. El vigente campeón del fútbol guatemalteco comenzó el Torneo Apertura 2026 de la mejor manera posible y, después de tres jornadas, es el único equipo que puede presumir de haber ganado absolutamente todo. Con nueve puntos de nueve posibles, el conjunto de Mario Acevedo se adueñó del liderato en solitario y rápidamente volvió a instalarse como uno de los grandes candidatos a quedarse con la corona.

Todavía queda prácticamente todo el campeonato por delante y sería apresurado sacar conclusiones definitivas, pero el arranque de los Rojos entrega señales importantes. Municipal no solamente ganó sus tres partidos, sino que encontró diferentes maneras de hacerlo y consiguió tomar distancia de sus perseguidores en una Liga Nacional que presenta mucha paridad detrás suyo.

Comenzó el Apertura 2026 con puntaje perfecto

El camino del campeón comenzó con una victoria 2-0 ante Mixco y continuó con un triunfo 2-1 frente a Marquense como visitante. En la tercera jornada llegó el 2-0 sobre Cobán Imperial en El Trébol, resultado que permitió alcanzar los nueve puntos y cerrar la fecha como único líder. Los números acompañan este comienzo. Municipal registra seis goles a favor y apenas uno en contra, para una diferencia de +5. Además, es el único equipo que ganó los tres encuentros que disputó y ya consiguió establecer una diferencia de tres unidades sobre sus principales perseguidores.

El último triunfo también dejó algunas señales de la fortaleza que empieza a mostrar el equipo de Mario Acevedo. Ante Cobán no tuvo todo bajo control desde el comienzo e incluso necesitó de una intervención clave de Kénderson Navarro, quien detuvo un penal cuando el marcador todavía estaba 0-0. Después aparecieron Rudy Muñoz y Erik López para construir una victoria que terminó confirmando el gran momento del campeón.

Candidato al título

La importancia del comienzo también está relacionada con lo sucedido en la temporada anterior. Municipal viene de conquistar su título número 33 y comenzó la defensa de la corona sin mostrar señales de relajación. Por el contrario, los primeros resultados colocaron nuevamente al conjunto escarlata en el lugar que pretendía ocupar desde el comienzo. El gran desafío será sostenerlo. Tres jornadas representan una muestra pequeña dentro de todo un campeonato, pero conseguir el puntaje ideal permite afrontar lo que viene desde una posición privilegiada. Municipal ya construyó una pequeña ventaja y ahora serán sus perseguidores quienes tendrán que intentar alcanzarlo.

La tabla también demuestra que todavía no hay espacio para relajarse. Antigua GFC, Guastatoya, San Pedro y Mixco tienen seis puntos, mientras que Xelajú MC y Comunicaciones aparecen detrás con cuatro. La diferencia es corta y cualquier tropiezo podría modificar rápidamente el panorama.

Municipal quiere demostrar que la 33 no fue suficiente

Quizás una de las mejores noticias para Municipal no sea únicamente haber conseguido nueve puntos, sino haber podido resolver partidos con características diferentes. El campeón fue capaz de hacerse fuerte en casa, ganar como visitante y superar momentos adversos como los que atravesó frente a Cobán Imperial.

Después de la tercera fecha, la fotografía del Apertura 2026 tiene a Municipal claramente arriba. Los nueve puntos le permiten superar por tres a Antigua GFC, Guastatoya, San Pedro y Mixco, aunque los Coloniales tienen un partido menos disputado. Más atrás aparecen Xelajú MC y Comunicaciones con cuatro unidades, mientras que Aurora comenzó a recuperarse y llegó a tres. Malacateco, Cobán Imperial, Suchitepéquez y Marquense ocupan actualmente los últimos lugares. Es demasiado temprano para hablar de una fuga definitiva, especialmente con un grupo perseguidor tan compacto, pero Municipal consiguió algo fundamental: obligar al resto a correr desde atrás desde el comienzo del campeonato.

La temporada recién comienza y los grandes desafíos todavía están por llegar. Sin embargo, Municipal ya dejó su primera declaración de intenciones. El campeón no inició el Apertura 2026 administrando lo conseguido ni atravesando un período de adaptación: ganó sus tres partidos, recibió apenas un gol y se convirtió en el único líder de la Liga Nacional. El campeón sigue teniendo hambre. Municipal levantó la 33 y comenzó inmediatamente la búsqueda de la siguiente con un arranque perfecto que funciona como primer aviso para todos sus rivales.

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