Terremoto en Colombia hoy: SGC reportó una magnitud de 7,4

Terremoto en Colombia hoy, lunes 10 de agosto: el SGC reportó un sismo de magnitud 7,4 con epicentro cerca de San José del Palmar, Chocó.

Terremoto en Colombia | Foto por JONH BONILLA / AFP

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un temblor en Colombia este lunes 10 de agosto, registrado durante la mañana en el departamento del Chocó. De acuerdo con el reporte de la entidad, el movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a. m. y tuvo una magnitud de 7,4.

El epicentro del terremoto en Colombia fue localizado a 20 kilómetros del municipio de San José del Palmar, Chocó, según la información entregada por el SGC. Pero su magnitud terminó sintiéndose en todo el territorio colombiano.

Temblor en Colombia hoy: magnitud y profundidad

El Servicio Geológico Colombiano señaló que el sismo tuvo una profundidad de 96 kilómetros. El evento fue localizado en las coordenadas 5,04° de latitud y -76,34° de longitud.

SGC temblor en Colombia | SGC

El movimiento fue registrado por 32 estaciones sismológicas. La información corresponde, por ahora, a un reporte de estado manual, por lo que los datos del temblor de hoy en Colombia pueden ser actualizados posteriormente por la autoridad sismológica.

Los municipios ubicados a menor distancia del epicentro son:

San José del Palmar: 20 kilómetros.

20 kilómetros. Río Iró: 22 kilómetros.

22 kilómetros. Nóvita: 32 kilómetros.

Terremoto en Chocó se sintió en varias regiones de Colombia

El temblor en Chocó fue sentido en diferentes zonas del país. A través de redes sociales se reportaron evacuaciones en Bogotá, el Eje Cafetero, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Manizales y Medellín, entre otras ciudades y departamentos. Por obvias razones, la magnitud del movimiento llevó a que habitantes de diferentes regiones salieran de edificaciones y reportaran la percepción del sismo durante la mañana de este lunes.

Gobernadora del Chocó reportó heridos y daños

Tras el temblor en Colombia, Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, informó por medio de redes sociales sobre la situación en el departamento. Así mismo, la mandataria señaló que se registran personas heridas y daños en edificaciones de Quibdó. También indicó que las autoridades adelantan la evaluación de daños para entregar un reporte oficial.

“Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones. Ya estamos haciendo la evaluación de daños para emitir el primer reporte oficial”.

Las autoridades continúan con la evaluación de la situación en las zonas donde se sintió el temblor de hoy en Colombia. El Servicio Geológico Colombiano podrá actualizar posteriormente la información relacionada con la magnitud, profundidad y ubicación del evento.

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