Municipal y un triunfo clave ante Verdes para posicionarse

El equipo ganó con un gol de Alejandro Cabeza

Por la jornada 2 del Grupo D de la Copa Centroamericana 2026, el equipo de Municipal obtuvo una victoria muy importante por 1 a 0 sobre el equipo de Verdes y de esa manera se posiciona con cuatro unidades en la parte alta. El único gol de la noche fue obra del colombiano Alejandro Cabeza, quien al minuto 18 anotó la primera clara que tuvo y que terminó siendo el decisivo.

Gran triunfo ‘escarlata’. (Rojos X)

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre Verdes y Municipal, válido por la segunda jornada del Grupo D de la Copa Centroamericana 2026. El equipo local llega a este juego de haber iniciado el certamen con una derrota ante Motagua, mientras que los de Mario Acevedo llegan tras igualar contra Cartaginés.

¿A qué hora juega Verdes vs Municipal y dónde ver la Copa Centroamericana hoy 6 de agosto de 2026?

El encuentro entre Verdes y Municipal se disputará el jueves 6 de agosto a las 19:00 horas en el FFB Stadium, en la ciudad de Belmopán. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de Disney+ Premium para el público de Belice y Guatemala. Además, el partido entre Verdes y Municipal se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

Formaciones del Verdes vs Municipal, al momento: así salen al partido de hoy

Verdes: Woodrow West; Edy Rentería, Iván Morán, Christian Ramírez, Deshawon Nembhard; Facundo Silvestre, Darrell Myvett; Krisean López, Jordy Polanco, Nahjib Guerra; y Mika. DT: Rafa Berges.

Municipal: Braulio Linares; César Calderón, José Mena, Carlos Estrada, Aubrey David; Cristian Hernández, Yunior Pérez, Jonathan Franco; César Archila, Alejandro Cabeza y Erik López. DT: Mario Acevedo.

Últimos resultados y antecedentes del Verdes vs Municipal

Es la primera vez que se enfrentan en su historia.

¿Quién ha ganado más la Copa Centroamericana? Verdes o Municipal

El club más ganador de la Copa Centroamericana de Concacaf es Liga Deportiva Alajuelense, que conquistó las tres primeras ediciones del torneo (2023, 2024 y 2025), convirtiéndose en el único tricampeón de la competencia. En cuanto a los protagonistas de este encuentro, Municipal y Cartaginés todavía buscan levantar por primera vez el trofeo, por lo que el certamen de 2026 representa una nueva oportunidad para hacer historia a nivel regional. Ninguno de los clubes ha todavía ganado alguna vez la Copa Centroamericana, por lo que ambos buscarán romper con eso.

¿Cuál es el formato de la Copa Centroamericana 2026? Clasificación y reglas

La Copa Centroamericana 2026 cuenta con la participación de 20 equipos, distribuidos en cuatro grupos de cinco clubes. Cada equipo disputa cuatro partidos durante la fase de grupos y los dos mejores de cada zona avanzan a los cuartos de final. A partir de esa instancia, el torneo se define mediante series de ida y vuelta (cuartos de final, semifinales y final). Además del título regional, la competencia reparte seis cupos para la Copa de Campeones de Concacaf 2027: cuatro para los semifinalistas y dos adicionales a través de una ronda de Play-In.

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