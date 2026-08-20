Municipal se complica con el empate, pero sigue con vida: ¿qué necesita para clasificar?

Si los de Acevedo le ganan a Motagua, clasifican.

Municipal empató y depende de sí mismo (Rojos X)

El equipo de Municipal empató 1-1 como visitante ante FAS y dejó escapar una oportunidad inmejorable de encaminar definitivamente su clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026. El conjunto dirigido por Mario Acevedo necesitaba sumar de a tres para quedar prácticamente con un pie en la siguiente instancia, pero la igualdad obliga a los ‘escarlatas’ a definir su futuro en la última jornada de la fase de grupos.

Para Municipal, el escenario sigue siendo favorable, ya que depende exclusivamente de sí mismo. Una victoria frente a Motagua en el estadio El Trébol le permitirá alcanzar el objetivo y avanzar a los cuartos de final, independientemente de lo que suceda en el otro encuentro del grupo. Es por eso que, pese al empate ante FAS, el resultado no terminó siendo un golpe definitivo para las aspiraciones del conjunto guatemalteco.

El problema es que Motagua llegará a ese último compromiso con una ventaja importante: un empate le será suficiente para conseguir la clasificación. Los hondureños saben que no necesitan arriesgar demasiado y podrían plantear un partido mucho más conservador, intentando aprovechar la necesidad de Municipal de conseguir los tres puntos.

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Sin embargo, una derrota tampoco significaría automáticamente la eliminación de Motagua. En ese caso, los hondureños quedarían pendientes de lo que suceda entre Cartaginés y FAS, ya que necesitarían que el conjunto costarricense no consiga una victoria como local para mantener sus posibilidades de avanzar. Por ese motivo, el último partido del grupo tendrá distintos escenarios y mucha tensión hasta el pitazo final.

Para Municipal, en cambio, la cuenta es mucho más sencilla. Ganarle a Motagua significa clasificarse, mientras que cualquier otro resultado lo obligará a mirar con atención lo que suceda en el otro encuentro. Esa claridad puede ser un factor positivo para los dirigidos por Acevedo, que tendrán la ventaja de jugar ante su público y sabiendo exactamente qué necesitan para continuar en carrera.

El desafío será importante porque Motagua llegará con la tranquilidad de saber que tiene dos resultados a su favor, mientras que Municipal estará obligado a asumir el protagonismo. Los ‘escarlatas’ tendrán que encontrar el equilibrio entre atacar en busca de la victoria y no conceder espacios que puedan ser aprovechados por un rival que seguramente intentará jugar con la presión y la necesidad del conjunto local.

Así, el próximo compromiso en El Trébol tendrá características de verdadera final para Municipal. Después de haber dejado escapar una gran oportunidad ante FAS, el equipo guatemalteco tendrá una última posibilidad de resolver su clasificación por sus propios medios. Tres puntos ante Motagua y boleto a cuartos de final: esa es la cuenta que tienen los ‘escarlatas’ y el gran objetivo para cerrar la fase de grupos.

Grupo D

Pos. Equipo Pts J G E P GF GC DG 1 FC Motagua 7 3 2 1 0 7 1 +6 2 Cartaginés 5 2 1 2 0 2 1 +4 3 Municipal 5 2 1 0 1 4 2 +2 4 FAS 4 2 0 2 0 2 2 0 5 Verdes FC 0 3 0 0 3 1 10 -9

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