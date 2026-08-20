Resultados de loterías de Manizales, Meta y Valle: números que cayeron y ganadores | 19 de agosto de 2026
Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías del país, este miércoles 19 de agosto.
La actividad del azar no se detiene. El pasado miércoles, 19 de agosto, varios premios mayores tuvieron sus ganadores en los últimos sorteos desde Manizales, Meta y Valle. A través de Claro Sports, repase todos los detalles de las principales loterías y chances del país.
Lotería de Manizales
- Sorteo: 4969
- Premio mayor: $3.000 millones de pesos.
- Número: 1725
- Serie: 071
- Despachado a: Cartago.
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Lotería del Valle
- Sorteo: 4862
- Premio mayor: $9.000 millones de pesos.
- Número: 5201
- Serie: 119
- Despachado a: Popayán.
Lotería del Meta
- Sorteo: 3312
- Premio mayor: $1.800 millones de pesos.
- Número: 6086
- Serie: 048
- Despachado a: Bogotá.
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Resultados de chances hoy
- Dorado Mañana: 9160 – 7
- Dorado Tarde: 7261 – 7
- Culona Día: 4961
- Culona Noche: 2757
- Astro Sol: 7845 – Aries.
- Astro Luna: 0779 – Virgo.
- Pijao de Oro: 2380 – 9
- Paisita Día: 4819 – 3
- Paisita Noche: 4190 – Caballo.
- Chontico Día: 6075 – 6
- Chontico Noche: 1864 – 4
- Cafeterito Tarde: 1142 – 2
- Cafeterito Noche: 3087 – 5
- Sinuano Día: 2409 – 2
- Sinuano Noche: 9519 – 8
- Cash Three Día: 670
- Cash Three Noche: 160
- Play Four Día: 8524
- Play Four Noche: 6814
- Samán Día: 9311
- Caribeña Día: 6625 – 6
- Caribeña Noche: 6444 – 1
- Motilón Tarde: 2868 – 5
- Motilón Noche: 5457 – 5
- Fantástica Día: 1653 – 9
- Fantástica Noche: 0838 – 7
- Antioqueñita Día: 4727 – 5
- Antioqueñita Tarde: 1751 – 3
- Win 4: 0072
- Evening: 1439