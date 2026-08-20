Resultados de loterías de Manizales, Meta y Valle: números que cayeron y ganadores | 19 de agosto de 2026

Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías del país, este miércoles 19 de agosto.

Lotería del Valle.

La actividad del azar no se detiene. El pasado miércoles, 19 de agosto, varios premios mayores tuvieron sus ganadores en los últimos sorteos desde Manizales, Meta y Valle. A través de Claro Sports, repase todos los detalles de las principales loterías y chances del país.

Lotería de Manizales

Sorteo: 4969

4969 Premio mayor: $3.000 millones de pesos.

$3.000 millones de pesos. Número: 1725

1725 Serie: 071

071 Despachado a: Cartago.

Lotería de Manizales el 19 de agosto

Lotería del Valle

Sorteo: 4862

4862 Premio mayor: $9.000 millones de pesos.

$9.000 millones de pesos. Número: 5201

5201 Serie: 119

119 Despachado a: Popayán.

Lotería del Valle el 19 de agosto

Sorteo: 3312

3312 Premio mayor: $1.800 millones de pesos.

$1.800 millones de pesos. Número: 6086

6086 Serie: 048

048 Despachado a: Bogotá.

Lotería del Meta el 19 de agosto

Resultados de chances hoy

Dorado Mañana: 9160 – 7

9160 – 7 Dorado Tarde: 7261 – 7

7261 – 7 Culona Día: 4961

4961 Culona Noche: 2757

2757 Astro Sol: 7845 – Aries.

7845 – Aries. Astro Luna: 0779 – Virgo.

0779 – Virgo. Pijao de Oro: 2380 – 9

2380 – 9 Paisita Día: 4819 – 3

4819 – 3 Paisita Noche: 4190 – Caballo.

4190 – Caballo. Chontico Día: 6075 – 6

6075 – 6 Chontico Noche: 1864 – 4

1864 – 4 Cafeterito Tarde: 1142 – 2

1142 – 2 Cafeterito Noche: 3087 – 5

3087 – 5 Sinuano Día: 2409 – 2

2409 – 2 Sinuano Noche: 9519 – 8

9519 – 8 Cash Three Día: 670

670 Cash Three Noche: 160

160 Play Four Día: 8524

8524 Play Four Noche: 6814

6814 Samán Día: 9311

9311 Caribeña Día: 6625 – 6

6625 – 6 Caribeña Noche: 6444 – 1

6444 – 1 Motilón Tarde: 2868 – 5

2868 – 5 Motilón Noche: 5457 – 5

5457 – 5 Fantástica Día: 1653 – 9

1653 – 9 Fantástica Noche: 0838 – 7

0838 – 7 Antioqueñita Día: 4727 – 5

4727 – 5 Antioqueñita Tarde: 1751 – 3

1751 – 3 Win 4: 0072

0072 Evening: 1439

Te puede interesar: