Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Municipal vs Antigua GFC, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Municipal y Antigua GFC se enfrentarán este domingo 22 de noviembre en el estadio Manuel Felipe Carrera por la jornada 21 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El encuentro tendrá importancia en la lucha por los primeros puestos de la clasificación, ya que ambos equipos buscan terminar entre los dos primeros lugares para avanzar directamente a las semifinales del campeonato.

Municipal ocupa la cuarta posición de la tabla con 33 puntos en 19 partidos disputados, producto de nueve victorias, seis empates y cuatro derrotas. El conjunto escarlata llega después de vencer 1-0 a Malacateco como visitante, resultado que le permitió mantenerse cerca de los primeros lugares. Los Rojos buscarán aprovechar su localía en El Trébol para conseguir una victoria que los acerque al liderato y fortalezca sus aspiraciones de clasificación directa a semifinales.

Por su parte, Antigua GFC lidera el Torneo Apertura 2026 con 39 unidades en 20 encuentros disputados, después de conseguir 12 victorias, tres empates y cinco derrotas. El conjunto colonial viene de igualar 1-1 frente a Suchitepéquez en la jornada anterior y buscará regresar al triunfo. Una victoria ante Municipal le permitiría ampliar su ventaja sobre sus perseguidores y acercarse a las semifinales.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Municipal vs Antigua GFC de la jornada 21 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Municipal y Antigua GFC será el domingo 22 de noviembre a las 17:05 horas en el estadio El Trébol y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Municipal vs Antigua GFC hoy

Municipal no cuenta con jugadores suspendidos, mientras que Antigua no tendrá disponible a Juan Carbonell tras ser expulsado en la última jornada. Se estima que Mario Acevedo y Mauricio Tapia no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Municipal: Braulio Linares; Aubrey David, José Mena (C), Carlos Estrada, Carlos Aguilar, Jonathan Franco, Pedro Altán, Francisco Guzmán, John Méndez, José Martínez, Elvi Elington. DT: Mario Acevedo

Antigua GFC: Jorge Moreno; Alexander Robinson (C), Jorge González, Suhander Zúñiga, Dilan Palencia, Iván Mora, Allan García, Enrique Camargo, Kevin López, Diego Fernández, Juan Francisco Apaolaza. DT: Mauricio Tapia

MÁS INFORMACIÓN: Comunicaciones se ilusiona con la remontada y Montoya saca cuentas

Antecedentes y últimos resultados del Municipal vs Antigua GFC en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Municipal y Antigua GFC:

8 de octubre de 2026 | Antigua GFC 1-1 Municipal | Torneo Apertura

11 de abril de 2026 | Antigua GFC 1-0 Muncipal | Torneo Clausura

21 de febrero de 2026 | Municipal 4-2 Antigua GFC | Torneo Clausura

27 de diciembre de 2025 | Municipal 1-0 Antigua GFC | Torneo Apertura

21 de diciembre de 2025 | Antigua GFC 2-0 Municipal | Torneo Apertura

Te puede interesar