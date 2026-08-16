Olimpia vs Motagua en vivo: dónde mirar la Liga de Honduras 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Olimpia Motagua, Liga Honduras, en vivo y en directo | Claro Sports

Olimpia y Motagua se enfrentan por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, en una nueva edición del clásico capitalino que encuentra a los dos grandes con la obligación de pelear por los primeros lugares. Los Albos llegan con puntaje perfecto en el campeonato y también atraviesan un gran momento a nivel internacional, mientras el Ciclón buscará recuperarse de su primera derrota en el torneo local. Conoce a qué hora juegan Olimpia vs Motagua, dónde ver el clásico en vivo y todos los detalles de la transmisión.

Olimpia tiene seis puntos y se ubica en el segundo lugar, después de ganar sus dos partidos disputados hasta el momento. El equipo dirigido por Eduardo Espinel comenzó el Apertura 2026 con una victoria 2-0 sobre Lobos UPNFM y posteriormente venció 3-1 a Juticalpa como visitante. El buen comienzo también se trasladó a la Copa Centroamericana, donde los Merengues derrotaron 2-0 a Mixco en Tegucigalpa y 2-1 a UMECIT en Panamá. Con cuatro triunfos entre ambas competencias, Olimpia llega al clásico en un gran momento y buscará prolongarlo ante su máximo rival.

Por su parte, Motagua suma tres puntos y ocupa el sexto lugar, producto de una victoria y una derrota. El equipo de Javier López debutó en el torneo con un contundente triunfo 3-0 como visitante frente a Juticalpa, pero posteriormente sufrió un tropiezo al caer 2-0 como local ante Estrella Roja. El Ciclón también ha tenido protagonismo en la Copa Centroamericana: goleó 5-0 a Verdes en Belice, venció 1-0 a FAS y empató 1-1 con Cartaginés. Ahora buscará trasladar ese buen rendimiento internacional al clásico y conseguir una victoria que le permita volver a acercarse a la parte alta del Apertura 2026.

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¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Olimpia vs Motagua de la jornada 3 de la Liga de Honduras?

El encuentro entre Olimpia y Motagua será el domingo 16 de agosto a las 17:15 horas en el estadio Nacional Chelato Ucles y se podrá ver en vivo y en directo a través de Deportes TVC.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Olimpia vs Motagua hoy

Ni Olimpia ni Motagua cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Se estima que Eduardo Espinel y Javier López no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Olimpia: Edrick Menjívar; Félix García, Edwin Lobo, Emanuel Hernández, Cristian Canales; Jack Baptiste, Axel Maldonado, Edwin Rodríguez; Bryan Cortés, Kilmar Peña y Jeremy Rodríguez. DT: Eduardo Espinel.

Motagua: Luis Ortiz; Luis Santamaría, Giancarlo Sacaza, Valerio Marinacci, Clever Portillo; Óscar Padilla Discua, Denis Meléndez, Andy Hernández; Jorge Serrano, Jonathan Moya; y Jeffry Miranda. DT: Javier López.

Antecedentes y últimos resultados del Olimpia vs Motagua en Liga de Honduras

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Olimpia y Motagua:

23 de julio de 2026 | Olimpia 1-0 Motagua | Supercopa de Honduras 2026

| Supercopa de Honduras 2026 12 de abril de 2026 | Motagua 0-1 Olimpia | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 22 de febrero de 2026 | Olimpia 0-1 Motagua | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 20 de diciembre de 2025 | Motagua 1-1 Olimpia | Triangular Final Torneo Apertura 2025

| Triangular Final Torneo Apertura 2025 17 de diciembre de 2025 | Olimpia 2-0 Motagua | Triangular Final Torneo Apertura 2025

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