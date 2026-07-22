Guatemala sub 23 viaja a Estados Unidos: los elegidos por Willy Coito Olivera

Campamento de preparación antes de viajar a Santo Domingo para disputar los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Guatemala disputará tres amistosos en USA | @fedefut_oficial

La Selección Sub 23 de Guatemala inició una nueva etapa de preparación rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El equipo dirigido por Willy Coito Olivera ya se encuentra concentrado en Estados Unidos, donde afrontará un campamento con tres partidos amistosos que servirán para afinar detalles antes del inicio de la competencia regional.

El combinado nacional viajó con una convocatoria de 23 futbolistas, integrada por jugadores que militan en distintos clubes de la Liga Nacional y algunos elementos que desarrollan su carrera en el extranjero. El objetivo del cuerpo técnico será aprovechar estos compromisos para fortalecer el funcionamiento colectivo y llegar con mayor ritmo competitivo al torneo.

Durante su estadía en territorio estadounidense, Guatemala disputará tres encuentros de preparación. El primero será el 22 de julio frente a Jackson Boom en Tennessee. Posteriormente se medirá a la Selección de Rome el 24 de julio en Georgia y cerrará el campamento el 26 de julio contra Atlético Buford, también en suelo estadounidense.La participación en estos amistosos será clave para que Willy Coito Olivera termine de evaluar a sus dirigidos antes del viaje a República Dominicana, donde Guatemala buscará avanzar a las rondas decisivas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

En la fase de grupos, la Bicolor Sub 23 quedó ubicada en el Grupo A, junto a México, República Dominicana y Venezuela. Por su parte, el Grupo B estará integrado por Panamá, Cuba, Costa Rica y Colombia. Los dos mejores equipos de cada zona clasificarán a las semifinales, mientras que los vencedores disputarán la final por la medalla de oro.

La convocatoria mezcla futbolistas con experiencia en la máxima categoría del fútbol guatemalteco y jóvenes que buscan consolidarse. Entre los nombres más destacados aparecen Rudy Muñoz (Municipal), Héctor Prillwitz y Diego Fernández (Antigua GFC), Ariel Lon (Guastatoya) y el guardameta Estuardo Chang (Xelajú MC), quienes serán algunas de las principales referencias del equipo durante la competencia.

Estos son los 23 convocados por Willy Coito Olivera para el campamento en Estados Unidos y la preparación rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe:

Walter Paz (Antigua GFC)

Héctor Prillwitz (Antigua GFC)

René Aguilar (Municipal)

Diego Fernández Chinchilla (Antigua GFC)

Justin Racancoj (Xelajú MC)

Osman Salguero Lemus (Deportivo San Pedro)

Gabriel Grajeda (Aurora)

Santiago Garzaro (Antigua GFC)

Paulo Motta (Aurora)

Diego Cuque Castellón

Ariel Lon (Guastatoya)

Rudy Muñoz (Municipal)

Steven Paredes (Cobán Imperial)

Alex Pinzón (Xelajú MC)

Julio Sandoval (Cobán Imperial)

Andy Contreras (Guastatoya)

Marcelo Hernández de León (Xelajú MC)

Joshua Trigueño (Malacateco)

Carlos Aguilar (Municipal)

Anthony Martir (Achuapa)

Matías Micheo Carias (Comunicaciones)

Diego Bolaños Boburg (Argentinos Juniors)

Estuardo de Jesús Chang (Xelajú MC)

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