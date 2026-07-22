Qué falta para que Kenyel Michel regrese a Alajuelense

Carlos Vela contó cómo están las posibilidades de contar con su regreso.

Kenyel Michel volvería a vestir los colores de Alajuelense | @ldacr

Liga Deportiva Alajuelense está cada vez más cerca de concretar el regreso de Kenyel Michel, aunque el anuncio oficial todavía deberá esperar. La institución rojinegra mantiene avanzadas las negociaciones con Minnesota United, pero aún restan algunos detalles administrativos antes de cerrar la operación y oficializar al futbolista como nuevo refuerzo para el Torneo Apertura 2026.

La intención de la Liga es incorporar al joven costarricense mediante un préstamo de seis meses desde el club de la MLS. Si bien el acuerdo está bien encaminado, ambas instituciones continúan revisando los últimos puntos del contrato para poder completar la documentación y hacer oficial la llegada del jugador.

El gerente deportivo de Alajuelense, Carlos Vela, confirmó que la posibilidad es concreta, aunque prefirió mantener la cautela hasta que todas las partes den el visto bueno. “Mira, es una posibilidad. Una realidad, pero bueno, no quiero profundizar de más. Habrá que estarle dando F5, pero no le vamos a dedicar tanto tiempo porque por todas las partes está y veremos si en estos días se puede concretar”, comentó.

Vela también elogió las condiciones del futbolista y reconoció que le llamó la atención la poca participación que tuvo durante su paso por el fútbol estadounidense, donde no logró consolidarse con el primer equipo. “Kenyel es un gran talento, un chico muy serio. Desconozco por qué no jugaba, hay que estar en el día a día para entender ciertas situaciones, pero sí te puedo validar que es un talento exportable, con una ética de trabajo muy buena. Me sorprendió la inactividad que tuvo”, afirmó.

Además, el dirigente expresó su deseo de que Michel pueda recuperar continuidad en esta nueva etapa y dejó entrever que Alajuelense considera que el club puede ser el escenario ideal para relanzar su carrera. “Ojalá que donde esté, ojalá sea con nosotros, para que tenga los mejores meses por venir”, agregó.

Mientras se ultiman los aspectos legales entre Alajuelense y Minnesota United, el regreso del futbolista parece estar bien encaminado. Si las negociaciones concluyen sin contratiempos, la firma del contrato y su presentación oficial podrían producirse en los próximos días, convirtiéndose en una de las últimas incorporaciones del equipo manudo para afrontar el segundo semestre del año.

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