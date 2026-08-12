Parejita López reclama a Pumas no tomarse en serio la Leagues Cup: “Cualquier torneo es buena vitrina”

El exjugador universitario analizó en Peloteando la eliminación internacional, el proceso de Esteban Solari y las dificultades de la cantera

Pumas terminó su participación en la Leagues Cup 2026 sin conseguir una sola victoria. El conjunto universitario perdió ante Charlotte FC y Cincinnati, mientras que en su último compromiso igualó 1-1 frente a Columbus Crew antes de caer 3-2 en la tanda de penales. El balance final fue de un gol a favor, seis en contra, dos derrotas en tiempo regular y un empate perdido desde los once pasos. Estos resultados confirmaron una eliminación que elevó las críticas alrededor del proyecto de Esteban Solari.

José Luis ‘Parejita’ López, exjugador del conjunto auriazul, analizó en entrevista con Peloteando el momento del equipo. El canterano reconoció que el panorama en la Liga MX es distinto, pero advirtió que Pumas debe acelerar su adaptación al nuevo cuerpo técnico, recuperar su identidad y demostrar que cuenta con elementos capaces de competir por un puesto.

Pumas no dio la misma importancia a la Leagues Cup

Antes del torneo internacional, los universitarios habían reaccionado en el Apertura 2026 con dos triunfos consecutivos: vencieron como visitantes a Toluca y golearon 5-1 a FC Juárez. Ese avance desapareció durante la Leagues Cup, en la que el equipo quedó eliminado después de sus dos primeras presentaciones y cerró sin victorias ante Columbus. “En la liga el equipo no va mal, pero este torneo no le sentó bien por las lesiones. Siento que no le dieron la importancia que se le tenía que dar a cada competencia. Cuando nosotros disputábamos distintos torneos, como ocurrió con la Copa MX, les dábamos valor porque cualquier torneo es una buena vitrina”, declaró Parejita López.

El exfutbolista explicó que este tipo de competencias también representan una oportunidad para los jugadores con menor actividad. “Es algo que te ayuda, especialmente a quienes no vienen jugando como titulares en la liga, porque tienen la oportunidad de demostrar. Estos resultados son baches, pero todavía hay jugadores que deben adaptarse más rápido a lo que pretende Solari”, agregó.

Para López, la eliminación no significa que todo el proyecto esté encaminado al fracaso. Sin embargo, consideró que la reacción debe llegar inmediatamente en el torneo local. “Por los resultados de la Leagues Cup, mucha gente puede pensar que el equipo está mal, pero en la liga va bien. Ahora tiene que enfocarse en el campeonato y demostrar que puede ser protagonista”, sostuvo.

La adaptación a Solari y el recuerdo del equipo de Efraín Juárez

Esteban Solari asumió la dirección técnica de Pumas en julio de 2026, después de la salida de Efraín Juárez. El cambio implicó una modificación en las formas de trabajo y en la idea futbolística. Para Parejita, el plantel todavía no interpreta completamente lo que solicita el entrenador argentino. “Pumas todavía no ha entendido bien el estilo de juego de Solari ni lo que pretende. Con Efraín veía un equipo diferente, en el que todos mostraban garra y entrega. Ahora algunos jugadores todavía no han sacado el potencial que tienen para hacer mejor las cosas”, explicó.

El exjugador recordó que Juárez también atravesó un periodo de adaptación durante su llegada al banquillo universitario. Por ello, pidió paciencia sin convertir el proceso en una justificación permanente. “También le pasó a Efra cuando llegó. Muchos futbolistas no levantaban la mano y les costaba adaptarse al estilo del equipo y a lo que pretendía el entrenador. Hay que esperar un poco para que los jugadores entiendan más rápido la propuesta de Solari y para que los refuerzos continúen demostrando”, señaló.

López considera que existen suficientes alternativas para competir, incluso después de las bajas sufridas durante el torneo internacional. La responsabilidad, apuntó, corresponde tanto al cuerpo técnico como a los futbolistas que buscan ganarse un lugar. “Hay dos bajas importantes, pero existe plantel para hacer mejor las cosas. Para conseguirlo necesitan trabajar y demostrarlo dentro de la cancha. Hay jugadores capaces de levantar la mano, agradarle al entrenador y enseñar que tienen el talento para ser titulares”, afirmó.

Parejita coincidió brevemente con la etapa de Solari como futbolista, aunque aclaró que no compartieron vestidor. “Cuando él llegó, yo ya estaba saliendo. No tuve la oportunidad de conocerlo como compañero; sí lo enfrenté como rival, pero no puedo hablar de cómo es dentro del vestidor”, puntualizó.

Las lesiones golpean el inicio del nuevo proyecto

El torneo también dejó consecuencias físicas. Sebastián Córdova sufrió una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y deberá ser operado, mientras que Álvaro Angulo abandonó el encuentro contra Columbus Crew por una torcedura en la rodilla. Solari reconoció que el plantel no es amplio y adelantó que analizará con la directiva la llegada de un sustituto para Córdova. “Lamentablemente hay lesiones graves y esperamos que los jugadores tengan una buena recuperación. Como colegas, quienes pasamos por este tipo de situaciones sabemos que es lo último que queremos que le ocurra a un futbolista”, expresó López.

El exuniversitario también destacó que las bajas afectan la planificación de Solari porque involucran a elementos considerados para fortalecer al conjunto. “Dos de los jugadores que llegaron como refuerzos están lesionados. Es lamentable, pero el equipo debe encontrar la manera de competir con el plantel disponible”, añadió.

Pumas retomará el Apertura 2026 el domingo 16 de agosto, cuando reciba a Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario. El compromiso será la primera prueba para comprobar si el equipo puede separar su actuación internacional del buen momento que había construido previamente en la Liga MX.

Parejita defiende la cantera y pide recuperar la identidad

Otro de los temas abordados por José Luis López fue la formación de futbolistas. El exjugador reconoció que lleva tiempo alejado del trabajo interno del club, aunque percibe un cambio importante respecto a la época en la que se desarrolló dentro de las fuerzas básicas. “Antes se trabajaba diferente en la cantera. No puedo hablar demasiado de lo que sucede ahora porque llevo mucho tiempo fuera, pero desde que llegó Efraín observé que comenzó a darle mayores oportunidades a los jóvenes”, comentó.

Parejita identificó el número de futbolistas extranjeros permitidos en la Liga MX como uno de los principales obstáculos para los canteranos. A su juicio, esa apertura provoca que algunos entrenadores prefieran soluciones externas antes que desarrollar a los elementos de casa. “Con tantos extranjeros se ha frenado el proceso de los jóvenes. En algunos momentos puede haber hasta ocho en la cancha y a los entrenadores les llama más la atención la gente que viene de fuera que la de la propia institución. Los extranjeros han elevado el nivel del fútbol mexicano, pero la cantidad permitida termina cerrando espacios”, explicó.

El exjugador también señaló que los jóvenes deben responder cuando reciben una oportunidad. “Tienen que entender que, si quieren ganarse un lugar en el primer equipo, deben trabajar el doble. A veces reciben una oportunidad y no saben aprovecharla. Esto se consigue con trabajo, preparación y demostrando desde la categoría en la que están que pueden jugar en Primera División.”

Pese a las dificultades, López aseguró que existen futbolistas mexicanos con condiciones para llegar al máximo circuito. “En México hay muchísimo talento. Nosotros también estamos enfocados en preparar y rescatar a esos jugadores que pueden tener una oportunidad”, indicó.

Finalmente, Parejita hizo un llamado a mantener el respaldo al club, aunque pidió recuperar los rasgos competitivos que identificaron al equipo durante el proceso anterior. “Quienes queremos a Pumas y a esta institución tenemos que seguir apoyando. No importa qué entrenador esté, siempre tendrá nuestro respaldo porque queremos que Pumas vuelva a ser protagonista y empiece a levantar trofeos. Necesitamos ver que el equipo recupere la garra, la lucha y ese fútbol que había dejado Efraín”, concluyó.

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