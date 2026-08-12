Stefan Medina abandona la concentración de Rayados para viajar a Colombia tras terremoto

El defensor colombiano recibió autorización de Rayados para separarse de la concentración en la Leagues Cup y atender asuntos personales tras el terremoto en su país

Stefan Medina viaja a Colombia tras el terremoto | Imago7

Stefan Medina recibió un permiso especial por parte de Rayados para dejar temporalmente la concentración del equipo durante la Leagues Cup y trasladarse a Colombia para atender asuntos personales derivados del terremoto registrado en su país a inicios de esta semana.

El defensor colombiano solicitó autorización al club regiomontano para realizar el viaje y estar presente ante una situación que requirió su atención. La institución decidió respaldar al futbolista y permitirle ausentarse de manera momentánea mientras cumple con este compromiso personal.

La salida de Medina no está relacionada con una lesión, una sanción o alguna decisión del cuerpo técnico. El movimiento responde exclusivamente a un tema personal vinculado con los acontecimientos provocados por el terremoto en Colombia.

Además, no existe información sobre alguna emergencia familiar o una situación delicada con personas cercanas al jugador. Rayados aclaró que el viaje del zaguero obedece únicamente a la necesidad de atender este llamado fuera de las canchas.

Medina, uno de los elementos con mayor trayectoria dentro del plantel albiazul, se mantiene contemplado para regresar posteriormente a la dinámica del equipo una vez que finalice esta situación. Su ausencia será únicamente durante el periodo necesario para cumplir con este compromiso.

El colombiano es una pieza importante dentro del proyecto de Monterrey y uno de los futbolistas con más experiencia dentro del vestidor. Por ello, el club optó por darle facilidades para resolver este asunto sin afectar su relación ni su continuidad deportiva.

Mientras el defensor se encuentra en Colombia, Rayados continúa con su preparación dentro de la Leagues Cup, donde busca avanzar en el torneo y mantener el ritmo competitivo previo a sus próximos compromisos.

Una vez atendidos los motivos de su viaje, Stefan Medina volverá a incorporarse al equipo regiomontano para continuar con el calendario de la temporada y ponerse nuevamente a disposición del cuerpo técnico.

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