El equipo juvenil Obeliz FC regresa a México tras quedar varado por terremoto en Colombia

Los 35 integrantes de la delegación tijuanense lograron abandonar Colombia tras días de incertidumbre provocados por el terremoto de magnitud 7.4

Obeliz FC regresa a México | FB: Obeliz FC

La espera terminó para Obeliz FC. La delegación del equipo infantil de fútbol sala de Tijuana que quedó varada en Colombia tras el terremoto de magnitud 7.4 logró regresar a México este miércoles 12 de agosto, después de varios días de incertidumbre por los traslados y los vuelos. Los 35 integrantes del grupo abandonaron territorio colombiano y comenzaron la última parte de su recorrido para volver con sus familias.

El regreso se realizó en distintos vuelos. De acuerdo con la información compartida por el propio conjunto, 18 integrantes llegaron a Cancún, nueve a la Ciudad de México y ocho a Monterrey, por lo que toda la delegación consiguió finalmente pisar territorio nacional. Sin embargo, el recorrido todavía no terminaba para todos, debido a que debían esperar sus respectivas conexiones para continuar hacia Tijuana.

La delegación estaba formada por jugadores, entrenadores y familiares, incluidos 12 niños que participaron en el Internacional Futsal Kids de Armenia, Colombia. La experiencia había comenzado como una aventura deportiva y terminó incluso con el campeonato para el conjunto mexicano, pero el terremoto ocurrido después de la competencia transformó el festejo en una carrera para encontrar una ruta de regreso a casa.

¿Qué pasó con Obeliz FC mientras estuvo varado en Colombia?

El problema comenzó cuando el movimiento telúrico alteró la movilidad en la región donde se encontraba el equipo. Desde Armenia, entrenadores y jugadores difundieron videos para pedir apoyo, pues existía incertidumbre sobre si podrían realizar sus traslados, conservar sus vuelos y cuánto tiempo permanecerían varados. El técnico Juan Pérez León reconoció entonces que la logística que tenían preparada se había complicado por completo después del desastre natural.

El grupo consiguió posteriormente trasladarse por carretera desde Armenia hacia Bogotá y entró en contacto con autoridades mexicanas. Sin embargo, las dificultades no terminaron ahí. De acuerdo con los reportes difundidos tras su llegada, 12 vuelos gestionados durante el martes no pudieron concretarse, situación que prolongó la incertidumbre y obligó a la delegación a buscar recursos para alojamiento, alimentación, transporte y nuevas conexiones aéreas.

Los integrantes del equipo señalaron que recibieron ayuda de familiares, ciudadanos, autoridades y diferentes personas y organizaciones para cubrir los gastos generados durante la emergencia. Incluso explicaron que tuvieron que recurrir a recursos propios mientras encontraban una solución definitiva para abandonar Colombia. Finalmente, durante las primeras horas de este miércoles pudieron tomar vuelos separados hacia Cancún, Ciudad de México y Monterrey para continuar desde ahí su trayecto hacia Baja California.

¿Qué sucedió en Colombia con el terremoto?

El terremoto que modificó los planes de Obeliz FC ocurrió el lunes 10 de agosto de 2026. El Servicio Geológico Colombiano informó que tuvo magnitud 7.4, una profundidad de 103 kilómetros y epicentro en San José del Palmar, Chocó. El organismo señaló además que se trató del movimiento sísmico de mayor magnitud registrado en Colombia durante el siglo XXI y que, tras el evento principal, comenzaron a presentarse réplicas.

Los jugadores mexicanos se encontraban en Armenia y ninguno de los integrantes de la delegación resultó lesionado, aunque entrenadores y menores reconocieron el impacto emocional provocado por el sismo. Lo que comenzó como un viaje para disputar un torneo internacional terminó convirtiéndose en una situación de emergencia, pero dos días después el equipo consiguió salir de Colombia. Ahora, con sus integrantes nuevamente en México y a la espera de completar las últimas conexiones hacia Tijuana, Leyendas Obeliz FC puede cerrar una experiencia que pasó en pocas horas del campeonato a la incertidumbre por volver a casa.

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