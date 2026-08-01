Marquense vs Municipal en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Marquense Municipal, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

La segunda jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala tendrá como uno de sus encuentros destacados el duelo entre Marquense y Municipal. El partido se disputará en el estadio Marquesa de la Ensenada, donde ambos equipos buscarán objetivos distintos. Los locales intentarán sumar sus primeros puntos del campeonato, mientras que el vigente campeón procurará mantener el paso perfecto tras un debut ganador.

Marquense afronta este compromiso después de caer 3-1 frente a Antigua GFC en la fecha inaugural. El conjunto occidental logró descontar en la segunda mitad por medio de Arturo Ledesma, pero no pudo evitar la derrota en un encuentro en el que también se estrenó el Football Video Support (FVS) en la Liga Nacional. Ahora buscará hacerse fuerte como local para recuperarse y empezar a escalar posiciones en la tabla.

Municipal, por su parte, comenzó la defensa del título con una victoria por 2-0 sobre Deportivo Mixco en el estadio Manuel Felipe Carrera. Los escarlatas resolvieron el partido con goles de César Archila y Cristian Hernández, mostrando solidez tanto en defensa como en ataque. Con ese resultado, el equipo dirigido por Mario Acevedo llega motivado a esta segunda presentación con la intención de conseguir un nuevo triunfo y mantenerse entre los líderes del Apertura 2026.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Marquense vs Municipal de la jornada 2 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Marquense y Municipal será el domingo 2 de agosto a las 18:00 horas en el estadio Marquesa de la Ensenada y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Marquense vs Municipal hoy

Ni Marquense ni Municipal cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 2 del Torneo Apertura de Guatemala. Se estima que Omar Arellano y Mario Acevedo no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el último encuentro.

Marquense : Gustavo Gutiérrez, Oscar Linton, Gerardo Gordillo, Arturo Ledesma, Randall Corado, Marco Rodas, David Chuc, Yordin Hernández, Alexis Matta, Luis García Bañuelos, David Grande. DT: Omar Arellano

: Gustavo Gutiérrez, Oscar Linton, Gerardo Gordillo, Arturo Ledesma, Randall Corado, Marco Rodas, David Chuc, Yordin Hernández, Alexis Matta, Luis García Bañuelos, David Grande. DT: Omar Arellano Municipal: Braulio Linares, César Calderón, José Mena, Nicolás Samayoa, Aubrey David, John Méndez, Yunior Pérez, Cristian Hernández, César Archila, Alejandro Cabeza, Erik López. DT: Mario Acevedo

Antecedentes y últimos resultados del Marquense vs Municipal en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Marquense y Municipal:

18 de abril de 2026 | Marquense 1-3 Municipal | Torneo Clausura

28 de febrero de 2026 | Municipal 1-0 Marquense | Torneo Clausura

30 de noviembre de 2025 | Marquense 0-2 Municipal | Torneo Apertura

20 de septiembre de 2025 | Municipal 3-0 Marquense | Torneo Apertura

11 de mayo de 2025 | Municipal 1-0 Marquense | Torneo Clausura

Te puede interesar