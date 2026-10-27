¡Se calienta el clásico! Municipal y Comunicaciones protagonizan una guerra en redes sociales

El encuentro está programado para este miércoles 28 de octubre, a las 20:00 horas, en el Estadio Manuel Felipe Carrera.

Municipal y Comunicaciones calentaron el Clásico

Municipal y Comunicaciones comenzaron a disputar el Clásico Nacional de Guatemala fuera de la cancha. A pocos días de su enfrentamiento por la jornada 17 del Torneo Apertura 2026, ambos clubes intercambiaron mensajes mediante sus publicaciones oficiales, utilizando referencias históricas para provocar a sus respectivos rivales.

El encuentro está programado para este miércoles 28 de octubre, a las 20:00 horas, en el Estadio Manuel Felipe Carrera. Los escarlatas serán locales en una nueva edición del clásico guatemalteco, que llega acompañado de una controversia entre las instituciones a través de sus plataformas digitales.

La situación comenzó cuando Municipal difundió los precios de las entradas para el partido. En el diseño publicado por el conjunto rojo apareció la silueta de un fantasma con el número 53, una referencia utilizada por sus aficionados para recordar un registro histórico de asistencia del equipo crema.

La respuesta de Comunicaciones llegó mediante otra publicación relacionada con el encuentro. El club albo incorporó una figura similar, aunque reemplazó el número por la letra B, en una alusión al descenso de categoría que Municipal estuvo cerca de sufrir en el pasado.

🙌🏼👹 La fuerza de Municipal está en su gente. Equipo y afición, unidos por un mismo sentimiento. 🎟️ Boletos en https://t.co/B6yuGcfQ0P #ElÚnicoGrande 🔴⚫️ https://t.co/pNgVyn4a68 — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) October 23, 2026

Municipal y Comunicaciones trasladan su rivalidad a las redes sociales

Las publicaciones también incluyeron otro detalle: ambos equipos utilizaron los escudos de sus adversarios en un tamaño reducido. Este recurso acompañó los mensajes de los fantasmas y aumentó las reacciones entre los seguidores de las dos instituciones.

El intercambio se produjo durante los preparativos del partido y sumó un nuevo episodio a la rivalidad entre los clubes. Las referencias a acontecimientos anteriores forman parte de las provocaciones habituales entre sus aficionados, aunque esta vez fueron utilizadas directamente en comunicaciones institucionales.

En lo deportivo, Municipal llega al encuentro ubicado en la segunda posición del Apertura 2026, con 27 puntos después de 16 partidos. Comunicaciones, por su parte, ocupa el undécimo lugar con 17 unidades y necesita mejorar sus resultados para acercarse a los puestos de clasificación.

La grandeza se construye, no se proclama 👻 ⚽ PRÓXIMO PARTIDO 🆚 CSD Municipal 📅 Miércoles, 28 de octubre ⏰ 20:00 horas 🏟️ Estadio El Trébol 📺 FOX #VamosCremas | #Apertura2026 https://t.co/b6ZE16JNfC — Comunicaciones FC (@CremasOficial) October 26, 2026

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Historial de Municipal vs Comunicaciones: ¿Quién ganó más clásicos?

Comunicaciones mantiene una ventaja de dos victorias sobre Municipal en el historial general del Clásico Nacional. Los cremas acumulan 116 triunfos, mientras que los escarlatas consiguieron 114. Además, se contabilizan 108 empates entre ambas instituciones.

El enfrentamiento más reciente se disputó el 29 de agosto de 2026, durante la primera vuelta del actual campeonato. En aquella oportunidad, Municipal consiguió una victoria por 1-0 como visitante gracias a una anotación de José Martínez, resultado que le permitió sumar tres puntos frente a su principal rival.

El partido de este miércoles ofrecerá a Municipal la oportunidad de reducir la diferencia histórica, mientras Comunicaciones intentará ampliar su ventaja y recuperarse en la clasificación. Después del intercambio de publicaciones, la atención estará puesta en el resultado de un encuentro que también tendrá consecuencias para ambos equipos en el Apertura 2026.

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