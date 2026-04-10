The Dreams F.C., el curioso rival que abrió la polémica en la selección de El Salvador

El próximo rival de la selección de El Salvador causó sorpresa y hay interrogantes.

El Salvador vuelve a tener una prueba | @LaSelecta_SLV

La Selección de El Salvador volvió a estar en el centro de la conversación luego de confirmarse un amistoso poco habitual en su calendario. La Azul y Blanco enfrentará a The Dreams F.C. el próximo 28 de abril de 2026 en San Antonio, Estados Unidos, en un partido correspondiente a la Copa Internacional San Antonio 2026, un evento que recién inicia y que busca consolidarse como un espacio permanente de preparación para jugadores salvadoreños en territorio norteamericano.

Según informó la Fesfut, el encuentro se disputará a las 19:00 horas de El Salvador y será a puertas cerradas en el UTSA Park West Athletics Complex, en Texas. La elección del rival, sin embargo, llamó la atención y generó polémica, ya que no se trata de una selección nacional ni de un club profesional tradicional, sino de un equipo que pertenece al fútbol semiprofesional de Estados Unidos.

La Copa Internacional San Antonio representa un nuevo esfuerzo estratégico para crear un puente de trabajo entre la Fesfut, Grupo Pachuca y el San Antonio Corinthians, con la intención de ampliar la red de seguimiento de talento salvadoreño en Estados Unidos. La federación incluso proyecta este torneo como un evento anual, con el objetivo de sostener microciclos, amistosos y evaluaciones constantes para fortalecer la identidad futbolística del país y sumar nuevas opciones para futuras convocatorias.

Como parte de su tercer microciclo nacional, la Selección Mayor Masculina de Fútbol de El Salvador disputará un partido amistoso ante The Dreams F.C., el próximo 28 de abril de 2026, en San Antonio, Estados Unidos. Este encuentro se desarrollará en el marco de la Copa… pic.twitter.com/54ThHp2K5T — La Selecta (@LaSelecta_SLV) April 9, 2026

En este contexto, el entrenador Hernán “Bolillo” Gómez encabezará una delegación integrada por jugadores de la liga local, dentro de un plan respaldado por el Comité Ejecutivo liderado por el presidente Yamil Bukele. En redes sociales, el dirigente dejó claro el mensaje institucional al afirmar que “cada microciclo cuenta”, remarcando la importancia de sumar minutos fuera de fechas FIFA para elevar el ritmo colectivo y la competencia interna.

Pero el foco principal está puesto en el rival. The Dreams F.C. es una academia oficial vinculada a Grupo Pachuca y compite en la United Premier Soccer League (UPSL), una liga considerada semiprofesional dentro del fútbol estadounidense. El duelo será histórico por un motivo particular: será la primera vez que un equipo de la UPSL enfrente a una selección nacional, un detalle que alimentó el debate sobre el nivel competitivo del amistoso y su verdadero valor deportivo.

Este choque ante The Dreams F.C. será además el cuarto partido de El Salvador en 2026. La Selecta ya venció 1-0 al Pachuca Select el 4 de marzo, luego empató 2-2 ante República Dominicana el 26 del mismo mes y cerró la ventana con una victoria por 1-0 ante Martinica el 29 de marzo. Ahora, el equipo de Bolillo Gómez volverá a la acción con un rival atípico, en un amistoso que ya generó ruido, pero que Fesfut considera clave para seguir ampliando su base de jugadores y mantener actividad constante.

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