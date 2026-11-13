Comunicaciones vs Cobán Imperial en vivo: dónde mirar el Apertura 2026 de la Liga de Guatemala

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Comunicaciones Cobán Imperial, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Comunicaciones y Cobán Imperial se enfrentan en un duelo que puede cambiar la pelea por la clasificación, correspondiente a la jornada 20 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Los Cremas buscan prolongar su recuperación ante unos Príncipes Azules que llegan con una ventaja de dos puntos sobre su rival y necesitan defender su lugar entre los ocho primeros. Con el cierre de la fase regular cada vez más cerca, ambos tienen poco margen para dejar escapar unidades en un enfrentamiento directo por el boleto a la siguiente ronda.

Comunicaciones llega con 23 puntos en el décimo puesto, después de siete victorias, dos empates y diez derrotas. El equipo de Roberto Montoya viene de superar 2-0 a Marquense y consiguió su segundo triunfo consecutivo, una reacción que mantiene viva la ilusión de los aficionados cremas tras un campeonato marcado por la irregularidad. Los Albos necesitan aprovechar la localía para seguir acercándose a los puestos de clasificación y sostener la remontada en estas últimas jornadas, en las que cualquier tropiezo puede comprometer sus aspiraciones.

Por su parte, Cobán Imperial ocupa la octava posición con 25 unidades, producto de siete triunfos, cuatro empates y ocho derrotas. Los dirigidos por Ramiro Cepeda vienen de perder 1-0 en casa frente a Xelajú MC, resultado que puso fin a una racha de tres victorias consecutivas con la que se habían metido nuevamente en la pelea por clasificar. Los Príncipes Azules buscarán recuperarse ante un rival que amenaza con alcanzarlos, en una tabla tan ajustada que un resultado adverso puede dejarlos fuera de los puestos de acceso a la fase final.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Comunicaciones vs Cobán Imperial de la jornada 20 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Comunicaciones y Cobán Imperial será el sábado 14 de noviembre a las 17:00 horas en el estadio Cementos Progreso y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX y Teleonce.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Comunicaciones vs Cobán Imperial hoy

Ni Comunicaciones ni Cobán Imperial cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 20 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Además, Erick Lemus y Dairon Reyes no estarán disponible en Comunicaciones por estar convocados a la Selección de Guatemala y la Selección de Cuba, respectivamente. Se estima que Roberto Montoya y Ramiro Cepeda no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Comunicaciones: Fredy Pérez; Juan Osorio, Nicolás Olivera, Kevin Grijalva; Karel Espino, Marco Domínguez; Nelson García, Brayam Castañeda, Omar Duarte; Paolo Dantaz y Dewinder Bradley. DT: Roberto Montoya.

Cobán Imperial: Tomás Casas; Blady Aldana, Thales Moreira, Selvin Tení, Eduardo Soto; Julio Sandoval, Byron Leal, Kenneth Valdez; Janderson Pereira, Juan Carlos Winter y Lester Ical. DT: Ramiro Cepeda.

Antecedentes y últimos resultados del Comunicaciones vs Cobán Imperial en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Comunicaciones y Cobán Imperial:

13 de septiembre de 2026 | Cobán Imperial 2-2 Comunicaciones | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 15 de marzo de 2026 | Cobán Imperial 2-0 Comunicaciones | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 24 de enero de 2026 | Comunicaciones 2-3 Cobán Imperial | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 8 de noviembre de 2025 | Comunicaciones 1-0 Cobán Imperial | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 3 de septiembre de 2025 | Cobán Imperial 3-1 Comunicaciones | Torneo Apertura 2025

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