Jorge Aparicio analiza el mal inicio de Xelajú MC en el Apertura 2026

El capitán explicó qué cambió y fue claro sobre el momento del equipo.

Xelajú no tuvo el mejor inicio de temporada | Facebook XelajúMC

Xelajú MC busca cambiar el rumbo en el Torneo Apertura 2026 después de un inicio de temporada complicado, marcado por la eliminación en la Supercopa Bantrab, la despedida en la fase de grupos de la Copa Centroamericana y resultados irregulares en la Liga Nacional de Guatemala. Tras la victoria frente a Deportivo Mixco, Jorge Aparicio explicó qué cambió en los Superchivos y dejó claro que el equipo no puede buscar excusas.

El triunfo ante Mixco representó un alivio para un Xelajú que necesitaba recuperar confianza. Para Aparicio, sin embargo, las señales de recuperación habían comenzado a observarse desde la participación internacional, aunque los resultados en la Copa Centroamericana no permitieron cumplir con el objetivo de avanzar a los cuartos de final.

¿Qué dijo Jorge Aparicio sobre el momento de Xelajú MC?

“A pesar del resultado en la Copa Centroamericana tuvimos mucho volumen de juego, posesión del balón, lastimosamente no logramos el objetivo, pero encontramos el dinamismo que caracteriza a Xelajú y ser ordenados en defensa”, explicó Aparicio en declaraciones recogidas por Guatefutbol.com.

El mediocampista considera que esas características volvieron a aparecer frente a Deportivo Mixco, esta vez acompañadas por una victoria. El resultado permitió mejorar el ánimo dentro del plantel y también alrededor de un equipo que había comenzado la temporada bajo presión por sus eliminaciones y la irregularidad mostrada en el campeonato nacional. “No podemos dar menos de lo que se dio el domingo, el resultado es fundamental, es vital seguir con esta senda”, advirtió Aparicio. El jugador considera necesario sostener ese nivel durante las próximas jornadas para que el triunfo no quede como un resultado aislado y Xelajú pueda comenzar a escalar en el Apertura 2026.

Jorge Aparicio: “No hay excusas” para Xelajú

Otro de los puntos analizados por Aparicio fue el calendario que tuvieron que afrontar los Superchivos. Xelajú apenas disputó dos partidos en el estadio Mario Camposeco, mientras que varios de sus compromisos tuvieron lugar en la capital. El futbolista, de todas maneras, rechazó utilizar esa situación como una justificación.

“Hay que hacerse fuertes en el Mario Camposeco, aunque solo han sido dos partidos que hemos disputado acá y los demás en la capital, pero no hay excusas, sea donde sea hay que hacer partidos inteligentes”, aseguró. Para Aparicio, la actuación ante Mixco fue importante más allá del marcador porque permitió recuperar sensaciones que el equipo necesita mantener. “Siento que ganamos en confianza por lo mostrado contra Mixco, no solo por el resultado, sino por lo mostrado por el grupo, pero los pretextos no se deben poner y hay que trabajar”, agregó.

¿Cuándo vuelve a jugar Xelajú MC por el Apertura 2026?

El próximo partido de Xelajú MC será ante Deportivo Marquense, al que visitará el sábado por la séptima jornada del Torneo Apertura 2026. El encuentro aparece como una nueva oportunidad para confirmar la recuperación después de la victoria frente a Mixco.

MÁS INFORMACIÓN: Xelajú MC aplasta a Mixco y recupera terreno en el torneo

Los Superchivos afrontarán el compromiso con la necesidad de darle continuidad a su reacción. Después de quedar fuera de la Copa Centroamericana y atravesar un comienzo irregular en Guatemala, el desafío pasa ahora por trasladar las buenas sensaciones del último encuentro a los resultados. Para Aparicio, la fórmula está clara: sin excusas, mantener como mínimo el nivel mostrado ante Mixco y comenzar a ir “en ascenso” en el Apertura 2026.

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