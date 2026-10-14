Xelajú vs Malacateco en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Xelajú vs Malacateco, donde mirar por tv. (Clarosports)

Por la jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, se miden en el estadio Mario Camposeco los equipos de Xelajú y Malacateco en un duelo muy importante para ambos, dado que en la previa del inicio de la fecha están los dos fuera de los lugares de clasificación. Los locales vienen de una dura derrota frente a Aurora, mientras que la visita de un triunfazo ante el líder Guastatoya.

El equipo de Xelajú marcha 7° con 18 puntos, a una sola unidad de los puestos de clasificación. Su presencia en la siguiente instancia sigue más firme que nunca en términos de probabilidades y por eso sabe que en casa, con su afición y ante un rival duro como Malacateco es el sitio ideal para intentar dar con los tres puntos y encaminarse.

Por su parte, el equipo de los ‘toros’ de Malacateco llega con la confianza por las nubes luego de haberle ganado ni más ni menos que al líder Guastatoya, en el clásico de la región. Noveno con 15 unidades, los visitantes saben que tienen todo para consumar una levantada espectacular y así posicionarse en lugares de clasificación, pero para ello deben cuando menos sumar.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Xelajú vs Malacateco de la jornada 14 de la Liga de Guatemala

El encuentro entre Malacateco vs Guastatoya será el jueves 15 de octubre de 2026 a las 12:00 horas de Guatemala en el Estadio Mario Camposeco. Se podrá ver en vivo a través de FOX Guatemala, además se podrá seguir el minuto a minuto en Claro Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Xelajú vs Malacateco hoy

Xelajú: Rubén Silva; Raúl Calderón, Javier González, José Castañeda, Widvin Tebalan, Juan Cardona (capitán), Elmer Cardoza, Yair Jaén, José Joj, Steven Cárdenas y Antonio López.

Malacateco: Abel Guzmán; Hárold Cummings, Marlon Chun, Roberto Meneses, Jonathan Castañón, Diego Sánchez, Kevin Ramírez (capitán), Isaías de León, José Ochoa, Nelson Andrade y José Erik Correa.



Antecedentes y últimos resultados del Xelajú vs Malacateco en Liga de Guatemala

Los últimos cinco enfrentamientos entre Malacateco y Xelajú :

: 7 de agosto de 2026: Malacateco 2-2 Xelajú.

Malacateco 2-2 Xelajú. 5 de abril de 2026: Xelajú 1-0 Malacateco.

Xelajú 1-0 Malacateco. 18 de febrero de 2026: Malacateco 1-0 Xelajú.

Malacateco 1-0 Xelajú. 28 de septiembre de 2025: Xelajú 3-0 Malacateco.

Xelajú 3-0 Malacateco. 19 de julio de 2025: Malacateco 0-1 Xelajú.

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