Jonathan Risueño explota en redes y tilda de “hipócrita” a Hugo Rodallega

El técnico del Pasto cantó la tabla en su cuenta personal de X frente al choque de declaraciones en rueda de prensa, tras caer ante Santa Fe.

Jonathan Risueño, DT del Pasto | Vizzor

El Deportivo Pasto cayó a manos de Santa Fe en el inicio de la jornada 18. Los ‘Volcánicos’, dirigidos por Jonathan Risueño, apenas conocieron la segunda derrota en condición de locales. Eso sí, terminó jugándose un partido aparte por las declaraciones de los protagonistas.

Todo inició por las denuncias de Hugo Rodallega hacia el técnico rival, Jonathan Risueño, por “faltarles al respeto” en pleno partido. Sin embargo, en la posterior conferencia de prensa, el ibérico se mostró extrañado y apuntó contra el delantero, indicándole que “lo que pasa en el campo se queda allí”. Ambas partes encendieron el debate en redes sociales.

Sin embargo, allí no se detuvo el tema. Risueño, quien suele ser muy activo en redes sociales, le puso más candela al choque de perspectivas y tildó de hipócrita al goleador del ‘Cardenal’. Sin tapujos, escribió varios trinos que llamaron poderosamente la atención.

“Lo que pasa en el campo se queda en el campo. Algunos aún no lo entendieron. Hipocresía con la piel muy fina que saben perfectamente a quién atacan. Con otros igual no se atreven”, aseveró Risueño.

Con otros quizá no se atreve…

El que le pega al pequeño pequeño es ….

Buenos días para todo mi amado Pasto, Nariño , Colombia 🙏❤️ https://t.co/J5bt2jTstV pic.twitter.com/EpOvNEoDPm — Jonathan Risueño (@jonathanrisu) April 24, 2026

De hecho, citó la opinión de una página aficionada. Allí se relató que provocó a Teófilo Gutiérrez en un duelo de Santa Fe ante Junior, entrando en la insinuación del “doble rasero” por el que cuestionan al experimentado atacante.

Hasta cuestionó en su perfil a algunos periodistas, los cuales le increparon por sus palabras en defensa de las acusaciones de Rodallega. Una novela que se suma a la lista de polémicas de Risueño, arquitecto de una campaña fenomenal con el Pasto, pero que, sin duda, se ha visto protagonizada por actos extradeportivos.

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