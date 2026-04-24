Rating Colombia del 23 de abril de 2026, según CNC: Caracol lideró la audiencia

El duelo de audiencia en esta ocasión fue para Caracol, que tuvo las tres primeras posiciones con mayor número de usuarios.

A otro nivel, programa | Facebook oficial ‘A otro nivel’.

La más reciente medición del rating de la televisión colombiana dejó unos algunos movimientos interesantes en cuanto al comportamiento de la audiencia. La programación del Canal Caracol comandó la preferencia de los usuarios, algo que se evidencia en el más reciente estudio del Centro Nacional de Consultoría (CNC).

Rating en Colombia del 23 de abril de 2026, según CNC

A otro nivel – Caracol TV | 10,1632% Noticias Caracol PRM – Caracol Tv | 8,9913% Noticiero del Senado – Caracol TV | 6,4853% Las de siempre – Canal RCN | 6,0618% La casa de los famosos – Canal RCN | 5,6405% Espacio político, Partido Conservador – Canal RCN | 5,475% Noticias Caracol MD – Caracol TV | 5,424% La rosa de Guadalupe, parte 2 – Canal RCN | 5,3763% Noticias Caracol avance – Caracol TV | 5,1991% Vecinos, parte 1 – Caracol TV | 4,9644%

Programación de fútbol para este viernes 22 de abril de 2026

1:45 p.m. | Brest vs Lens | Ligue 1

1:45 p.m. | Napoli vs Cremonese | Serie A

2:00 p.m. | Sunderland vs Nottingham Forest | Premier League

2:00 p.m. | Real Betis vs Real Madrid | LaLiga

4:00 p.m. | Cúcuta Deportivo vs Junior de Barranquilla | Liga BetPlay Dimayor

6:10 p.m. | Tigres vs Inter de Palmira | Torneo BetPlay Dimayor

8:15 p.m. | Deportes Quindío vs Envigado | Torneo BetPlay Dimayor

Así se mide el rating en Colombia y esto vale cada punto

Se realiza por medio de decodificadores que están a lo largo del país y está a cargo del Centro Nacional de Consultoría (CNC), entidad que tiene una medición muy acertada. Se usa un modelo de preferencia para definir el porcentaje de puntuación, el cual se basa en medir un cambio de programa de un usuario, que da más valor al producto que pasó a sintonizar en comparación al anterior que estaba viendo.

Rating en Colombia de los últimos días

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