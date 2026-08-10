Clasificación general Vuelta a Colombia 2026, etapa 3: ¿Quién se llevó el triunfo este 10 de agosto?

En 3 etapas realizadas, las 3 las ha ganado el corredor Wilmar Paredes, el antioqueño perteneciente al Team Medellín es el líder de la clasificación general con demasiado mérito.

Wilmar Paredes en la Vuelta a Colombia/ Fedeciclismo.

Wilmar Paredes del Team Medellín no le está dando ventajas a sus rivales. El antioqueño volvió a quedarse con la victoria de etapa este lunes 10 de agosto del 2026. Después de 160.5 kilómetros de recorrido entre Garzón y Neiva, Huila el velocista de 30 años completó 3 victorias en las 3 primeras fracciones de la ‘ronda cafetera’.

El día en Colombia empezó con infortunio, a causa de un terremoto que tuvo epicentro en el Chocó, pero que también se logró sentir en varias ciudades del territorio nacional como Cali, Pereira, Manizales, Buga, Bogotá y muchas más. No obstante en el departamento del Huila se pudo llevar a cabo la jornada entre Garzón y Neiva.

Precisamente por la catástrofe en algunos departamentos del país, Wilmar Paredes dijo: “Esta mañana un temblor nos cogió allá en Garzón, sentí que empezó a temblar. Mis condolencias al Eje Cafetero, a Cali y a todo el país, ojalá se recuperen pronto” y “la etapa arranco de una, de inmediato y no pude hablar con ellos”, aseguró sobre su familia. “Un saludo muy especial a toda Colombia”, agregó.

Así queda la clasificación de la etapa 3 de la Vuelta a Colombia 2026

Posición Nombre Tiempo 1 Wilmar Paredes (Team Medellín EPM) 3:24:29 2 Juan Diego Hoyos (Team Sistecrédito) ” 3 Felipe Bravo (GW Erco Sport Fitness) “ 4 Kevin David Castillo (Orgullo Paisa) “ 5 Wilson Steven Haro “ 6 Carlos Alberto Gutiérrez (NU Colombia) “ 7 José Canastuj (Fundecom – Tour & Nativa) “ 8 Juan Pablo Restrepo (EBSA-Empresa de Energía de Boyaca) “ 9 Dylan Jiménez (7C Economy Hyundai) “ 10 Edgar Torres (Hino One La Red Suzuki) “

¿Cómo va la clasificación general de la Vuelta a Colombia 2026?

Posición Nombre Tiempo 1 Wilmar Paredes (Team Medellín EPM) 12:12:18 2 Brandon Rojas (GW Erco Sport Fitness) + 0:20 3 Felipe Bravo (GW Erco Sport Fitness) + 0:22 4 Juan Diego Hoyos (Team Sistecrédito) + 0:24 5 Kevin Castillo (Orgullo Paisa) “ 6 Luis Aguilar + 0:25 7 Carlos Gutiérrez (NU Colombia) + 0:27 8 Daniel Méndez + 0:28 9 José Muñiz (Canels Java) + 0:29 10 Wilson Haro (4WD Rent a Car – Facatativa) + 0:30

Formato y reglas de la Vuelta Colombia: ¿Qué se debe hacer para ganar la etapa y la carrera?

Ya es el segundo día de competencia. Por ahora, Paredes ha logrado trasladar su doble victoria de etapa a la clasificación general, ubicándose con una buena cantidad de segundos frente a su escolta. Sin embargo, esto apenas va comenzando y se vendrán las etapas de montaña.

La competencia, avalada por Fedeciclismo, tendrá como ganador absoluto en Montería al que ocupe mejor tiempo en el acumulado. El líder porta la camiseta amarilla, muy pretendida por los grandes favoritos del certamen cafetero. En fin, a través de RCN en televisión y canales digitales, usted podrá seguir el desarrollo de gran parte del evento.

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