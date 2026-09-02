Tadej Pogacar recibe el alta hospitalaria tras su caída en La Vuelta y continuará su recuperación en Mónaco

El esloveno dejará Barcelona después de ser operado de la clavícula izquierda y seguirá su rehabilitación desde su residencia en Montecarlo

Pogacar dejará Barcelona después de ser operado de la clavícula izquierda | Reuters

Tadej Pogacar recibió el alta hospitalaria este miércoles y podrá abandonar el Hospital Universitari Dexeus de Barcelona para continuar su recuperación en Mónaco. El ciclista esloveno fue intervenido quirúrgicamente el lunes por la fractura desplazada de la clavícula izquierda que sufrió durante la octava etapa de la Vuelta a España 2026.

De acuerdo con información publicada por La Gazzetta dello Sport y otros reportes cercanos a su entorno, los médicos realizaron una revisión durante la mañana y determinaron que su evolución permite que deje el hospital. Una de las principales preocupaciones en estos días era evitar infecciones en las heridas provocadas por la caída, aunque las últimas evaluaciones no detectaron complicaciones.

Pogacar fue trasladado a Barcelona después de pasar inicialmente por un hospital de Gandía tras el accidente que terminó con su participación en La Vuelta. El parte médico del UAE Team Emirates XRG confirmó una conmoción cerebral, una fractura desplazada de la clavícula izquierda, una fractura cervical estable en la vértebra C7 y múltiples abrasiones.

La intervención en la clavícula no se realizó de inmediato debido a la conmoción cerebral. El equipo médico decidió esperar hasta que las condiciones fueran adecuadas para someter al corredor a la cirugía, procedimiento que finalmente se llevó a cabo el lunes en Barcelona.

El accidente ocurrió a 32 kilómetros de la meta de la etapa 8, cuando Pogacar marchaba dentro del pelotón y vestía el maillot rojo de líder. Una piedra estuvo involucrada en la acción que terminó con el esloveno en el pavimento y, aunque logró ponerse de pie posteriormente, descartó continuar y fue trasladado en ambulancia.

Su abandono modificó la clasificación general de la Vuelta a España 2026 y permitió que Enric Mas asumiera el liderato. Además, representó el primer retiro de Pogacar en una carrera por etapas desde que se incorporó al UAE en 2019, después de que su abandono anterior por lesión se produjera en la Lieja-Bastoña-Lieja de 2023 por una fractura en la muñeca izquierda.

Ahora, el corredor de 27 años regresará a su residencia en Montecarlo para continuar con la rehabilitación acompañado por integrantes de su entorno. Según los reportes, su masajista de confianza, Ziga Jerman, también viajará con él, mientras el equipo seguirá de cerca la evolución de la clavícula, la vértebra cervical y la conmoción cerebral.

Por el momento no existe una fecha definida para su regreso a los entrenamientos ni para volver a competir. Pogacar tiene prevista una reunión con su representante, Alex Carera, para evaluar los siguientes pasos y determinar si existe alguna posibilidad de volver a correr esta temporada o si su retorno se produce hasta 2027.

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