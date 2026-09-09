Pico y placa en Bogotá para este 10 de septiembre de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

Consulte el pico y placa del jueves 10 de septiembre, las restricciones vigentes y quiénes deben cumplir la medida durante la jornada.

Tráfico en Bogotá | Alcaldía de Bogotá.

El pico y placa es una de las principales restricciones que deben tener en cuenta los conductores de vehículos particulares en Colombia. Conocer con anticipación las medidas establecidas para cada día es clave para evitar multas, retrasos y gastos inesperados. En Claro Sports le contamos cuáles son las restricciones que aplican para este jueves 10 de septiembre.

Vehículos con pico y placa en Bogotá para este jueves, 10 de septiembre de 2026

El pico y placa, para este jueves, aplicará para las matrículas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Esto corresponde por ser día par. De lo contrario, las placas culminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 tendrán luz verde para circular por la calles de la capital colombiana.

Horario del pico y placa en Bogotá

El horario, por ahora, no presenta ninguna variación. La medida empieza a regir entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche. Salvo algunas excepciones, en caso de que le toque el pico y placa, es importante buscar medios alternos para desplazarse en la ciudad.

Excepciones al pico y placa en Bogotá

Las motocicletas, además de los vehículos de motor eléctrico, no aplican en la obligación. Usted puede transitar con un permiso especial, siempre y cuando apliquen ciertas excepciones: transporte de personas en condición de discapacidad, labores de atención médica, prensa o destinación de servicios médicos. Otro método es el pico y placa solidario.

Multas y sanciones por incumplir el pico y placa

Pasar por alto la medida puede salir muy caro. El comparendo es de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes ($875.452 pesos colombianos). Hay otras consecuencias, tales como la inmovilización del vehículo y el pago de otros valores por grúa y parqueo en patios.

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