Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: resultados y clasificación general de este 22 de julio

Día de transición previo a la montaña que decidirá el Tour. Así fue la etapa 18 que terminó en Voiron tras un recorrido de 174.7 km.

Así va Isaac del Toro en el Tour de France 2026: posiciones tras etapa 17 | Reuters

El Tour de France 2026 vivió una jornada de transición este miércoles 22 de julio. El pelotón optó menor que permitió que la fuga consiguiera la victoria en la etapa 18, con un sprint entre unos 26 corredores en Voiron.

Fue una jornada de protagonismo latino. Los colombianos Einer Rubio, Egan Bernal y Harold Tejada formaron parte de los ataques del día, mientras que Richard Carapaz ganó el puerto de Côte de Rossillon. Por su parte, el mexicano Isaac del Toro tuvo un momento de apremio ya que se separó del pelotón, pero logró volver para entrar con el grupo y no perder tiempo.

Etapa 17 del Tour de Francia 2026: ¿Quién ganó el recorrido Chambéry – Voiron?

Jasper Philipsen finalmente consiguió una victoria de etapa en la edición 2026 del Tour. Sobrevivió a la fuga y se llevó esta etapa, la última en que los velocistas serán protagonistas antes de llegar a París, ya que las siguientes tres jornadas serán en los Alpes. Einer Rubio, Harold Tejada y Egan Bernal, los latinoamericanos que fueron protagonistas en el día, entraron a 2 minutos y 57 segundos de Philipsen.

Pos. Corredor Tiempo Diferencia 1 Jasper Philipsen 3:41:13 2 Mauro Schmid 3:41:13 0 3 Olav Kooij 3:41:13 0 4 Lewis Askey 3:41:13 0 5 Rick Pluimers 3:41:13 0 6 Clément Russo 3:41:13 0 7 Huub Artz 3:41:13 0 8 Mads Pedersen 3:41:13 0 9 Michael Matthews 3:41:13 0 10 Aaron Gate 3:41:13 0

Clasificación general del Tour de Francia 2026, al momento: etapa 17

Con el triunfo de la fuga en Voiron, en la que no participaron los principales candidatos de la general, no hubo cambios en el Top 10 pese a que el pelotón entró a más de 6 minutos del ganador de la etapa. Tadej Pogacar sigue de líder, con 4 minutos y 32 segundos de ventaja sobre Remco Evenepoel. El mexicano Isaac del Toro sigue en el último lugar del podio, con 20 segundos de ventaja sobre Paul Seixas.

Egan Bernal fue de los pocos corredores que subieron posiciones, al pasar del lugar 15 al 14 de la general.

Pos. Corredor Tiempo Diferencia 1 Tadej Pogacar 60:04:17 — 2 Remco Evenepoel 60:08:49 +4:32 3 Isaac del Toro 60:11:08 +6:51 4 Paul Seixas 60:11:28 +7:11 5 Juan Ayuso 60:13:39 +9:22 6 Mattias Skjelmose 60:14:31 +10:14 7 Lenny Martínez 60:17:15 +12:50 8 Tom Pidcock 60:17:15 +12:58 9 Jordan Jegat 60:18:21 +22:50 10 Yannis Voisard 60:28:35 +24:18 12 Richard Carapaz 60:30:02 +25:45 14 Egan Bernal 60:43:31 +39:14

Isaac de Toro en el Tour de Francia 2026: ¿Quién es el líder de los jóvenes y cómo quedó el ciclista mexicano en la etapa 17?

La clasificación de la camiseta blanca tampoco sufre modificaciones. Isaac del Toro es el líder de los corredores de 25 años y menores, en lo que pareciera una pelea entre dos, ya que Paul Seixas está a 20 segundos. El español Juan Ayuso, quien vistiera de blanco cuatro días (tras las etapas 1, 10, 11, 12 y 13), ha perdido 2:31 respecto al de Ensenada, por lo que pareciera una disputa entre el mexicano y el francés.

Pos. Corredor Tiempo Diferencia 1 Isaac del Toro 60:11:08 — 2 Paul Seixas 60:11:28 +0:20 3 Juan Ayuso 60:13:39 +2:31 4 Lenny Martínez 60:17:15 +5:59 5 Davide Piganzoli 60:31:45 +20:37 6 Quinn Simmons 61:22:56 +1:11:48 7 Pablo Castillo 61:31:33 +1:20:25 8 Lennert Van Eetvelt 61:44:09 +1:33:01 9 Kevin Vauquelin 61:52:13 +1:41:05 10 Raúl García 61:58:30 +1:47:22

¿A qué hora inicia la próxima etapa 18 del Tour de Francia 2026?

La etapa 18 del Tour es el primero de tres días en los Alpes que definirá la edición 2026. Es un recorrido entre la meta del miércoles, Voiron, y Orcières-Merlette. Son 185.2 km. con un desnivel de 3,900 m.. que tiene cinco puertos de montaña, incluyendo el primero y el último, ambos de primera categoría.

El libro de ruta indica que la salida en Voiron será el jueves 22 de julio, en punto de las 12:35 horas, tiempo local, 4:35 a.m. de la CDMX y 5:35 de Bogotá.

Tour de Francia 2026 en vivo: ¿Dónde ver y quién transmite las carreras de Isaac del Toro?

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En ClaroSports.com puedes seguir diario nuestro minuto a minuto de cada etapa, además de la cobertura de todo lo relacionado a La Grande Boucle. En televisión, la transmisión en México va por ESPN y Disney+, mientras que en Colombia transmiten Caracol TV y RCN.

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