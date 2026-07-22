Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: resultados y clasificación general de este 22 de julio
Día de transición previo a la montaña que decidirá el Tour. Así fue la etapa 18 que terminó en Voiron tras un recorrido de 174.7 km.
- El calendario de Isaac del Toro en la última semana del Tour: los días clave para pelear por el podio
- Así vivimos la etapa 17 del Tour
- ¿Qué necesita Egan Bernal para entrar al top 10?
El Tour de France 2026 vivió una jornada de transición este miércoles 22 de julio. El pelotón optó menor que permitió que la fuga consiguiera la victoria en la etapa 18, con un sprint entre unos 26 corredores en Voiron.
Fue una jornada de protagonismo latino. Los colombianos Einer Rubio, Egan Bernal y Harold Tejada formaron parte de los ataques del día, mientras que Richard Carapaz ganó el puerto de Côte de Rossillon. Por su parte, el mexicano Isaac del Toro tuvo un momento de apremio ya que se separó del pelotón, pero logró volver para entrar con el grupo y no perder tiempo.
Etapa 17 del Tour de Francia 2026: ¿Quién ganó el recorrido Chambéry – Voiron?
Jasper Philipsen finalmente consiguió una victoria de etapa en la edición 2026 del Tour. Sobrevivió a la fuga y se llevó esta etapa, la última en que los velocistas serán protagonistas antes de llegar a París, ya que las siguientes tres jornadas serán en los Alpes. Einer Rubio, Harold Tejada y Egan Bernal, los latinoamericanos que fueron protagonistas en el día, entraron a 2 minutos y 57 segundos de Philipsen.
|Pos.
|Corredor
|Tiempo
|Diferencia
|1
|Jasper Philipsen
|3:41:13
|2
|Mauro Schmid
|3:41:13
|0
|3
|Olav Kooij
|3:41:13
|0
|4
|Lewis Askey
|3:41:13
|0
|5
|Rick Pluimers
|3:41:13
|0
|6
|Clément Russo
|3:41:13
|0
|7
|Huub Artz
|3:41:13
|0
|8
|Mads Pedersen
|3:41:13
|0
|9
|Michael Matthews
|3:41:13
|0
|10
|Aaron Gate
|3:41:13
|0
Clasificación general del Tour de Francia 2026, al momento: etapa 17
Con el triunfo de la fuga en Voiron, en la que no participaron los principales candidatos de la general, no hubo cambios en el Top 10 pese a que el pelotón entró a más de 6 minutos del ganador de la etapa. Tadej Pogacar sigue de líder, con 4 minutos y 32 segundos de ventaja sobre Remco Evenepoel. El mexicano Isaac del Toro sigue en el último lugar del podio, con 20 segundos de ventaja sobre Paul Seixas.
Egan Bernal fue de los pocos corredores que subieron posiciones, al pasar del lugar 15 al 14 de la general.
|Pos.
|Corredor
|Tiempo
|Diferencia
|1
|Tadej Pogacar
|60:04:17
|—
|2
|Remco Evenepoel
|60:08:49
|+4:32
|3
|Isaac del Toro
|60:11:08
|+6:51
|4
|Paul Seixas
|60:11:28
|+7:11
|5
|Juan Ayuso
|60:13:39
|+9:22
|6
|Mattias Skjelmose
|60:14:31
|+10:14
|7
|Lenny Martínez
|60:17:15
|+12:50
|8
|Tom Pidcock
|60:17:15
|+12:58
|9
|Jordan Jegat
|60:18:21
|+22:50
|10
|Yannis Voisard
|60:28:35
|+24:18
|12
|Richard Carapaz
|60:30:02
|+25:45
|14
|Egan Bernal
|60:43:31
|+39:14
Isaac de Toro en el Tour de Francia 2026: ¿Quién es el líder de los jóvenes y cómo quedó el ciclista mexicano en la etapa 17?
La clasificación de la camiseta blanca tampoco sufre modificaciones. Isaac del Toro es el líder de los corredores de 25 años y menores, en lo que pareciera una pelea entre dos, ya que Paul Seixas está a 20 segundos. El español Juan Ayuso, quien vistiera de blanco cuatro días (tras las etapas 1, 10, 11, 12 y 13), ha perdido 2:31 respecto al de Ensenada, por lo que pareciera una disputa entre el mexicano y el francés.
|Pos.
|Corredor
|Tiempo
|Diferencia
|1
|Isaac del Toro
|60:11:08
|—
|2
|Paul Seixas
|60:11:28
|+0:20
|3
|Juan Ayuso
|60:13:39
|+2:31
|4
|Lenny Martínez
|60:17:15
|+5:59
|5
|Davide Piganzoli
|60:31:45
|+20:37
|6
|Quinn Simmons
|61:22:56
|+1:11:48
|7
|Pablo Castillo
|61:31:33
|+1:20:25
|8
|Lennert Van Eetvelt
|61:44:09
|+1:33:01
|9
|Kevin Vauquelin
|61:52:13
|+1:41:05
|10
|Raúl García
|61:58:30
|+1:47:22
¿A qué hora inicia la próxima etapa 18 del Tour de Francia 2026?
La etapa 18 del Tour es el primero de tres días en los Alpes que definirá la edición 2026. Es un recorrido entre la meta del miércoles, Voiron, y Orcières-Merlette. Son 185.2 km. con un desnivel de 3,900 m.. que tiene cinco puertos de montaña, incluyendo el primero y el último, ambos de primera categoría.
El libro de ruta indica que la salida en Voiron será el jueves 22 de julio, en punto de las 12:35 horas, tiempo local, 4:35 a.m. de la CDMX y 5:35 de Bogotá.
Tour de Francia 2026 en vivo: ¿Dónde ver y quién transmite las carreras de Isaac del Toro?
Cada día que hay etapa en el Tour de France, en Claro Sports te presentamos un programa especial de 30 minutos con los mejores momentos de la jornada.
En ClaroSports.com puedes seguir diario nuestro minuto a minuto de cada etapa, además de la cobertura de todo lo relacionado a La Grande Boucle. En televisión, la transmisión en México va por ESPN y Disney+, mientras que en Colombia transmiten Caracol TV y RCN.