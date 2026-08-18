Cobán Imperial vs Antigua GFC en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Cobán Imperial Antigua, Liga Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Cobán Imperial y Antigua GFC se enfrentan en el partido pendiente de la segunda jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un duelo que puede generar movimientos importantes en las posiciones. Los Príncipes Azules buscarán aprovechar la localía para confirmar la recuperación mostrada en su última presentación, mientras que los Coloniales intentarán mantener su puntaje perfecto en el campeonato y dejar atrás el duro golpe sufrido a nivel internacional. Conoce a qué hora juegan Cobán Imperial vs Antigua GFC, dónde ver el partido en vivo y todos los detalles de la transmisión.

Cobán Imperial tiene cuatro puntos y ocupa el octavo lugar, producto de una victoria, un empate y una derrota. El equipo dirigido por Ramiro Cepeda todavía busca la regularidad en el Apertura 2026: comenzó con un empate 1-1 en su visita a Malacateco y posteriormente cayó 2-0 frente a Municipal. Sin embargo, llega fortalecido después de conseguir su primera victoria al superar 3-2 a Mixco en un partido muy disputado. Ahora, con el encuentro pendiente ante Antigua, tendrá la oportunidad de sumar nuevamente en casa y acercarse a los primeros puestos.

Por su parte, Antigua GFC suma seis puntos y marcha quinto pese a haber disputado solamente dos encuentros. Los dirigidos por Mauricio Tapia tienen puntaje perfecto en la Liga Nacional después de vencer 3-1 a Marquense y 2-0 a Guastatoya, ambos en el Pensativo. El panorama es completamente diferente en la Copa Centroamericana, donde los Coloniales quedaron eliminados anticipadamente tras perder sus primeros tres partidos: 2-1 ante Alianza de El Salvador, 2-0 frente a Real Estelí y 3-0 contra Marathón. El pendiente ante Cobán aparece así como una oportunidad para trasladar nuevamente el foco al torneo local y continuar peleando en la parte alta de la clasificación.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Cobán Imperial vs Antigua GFC de la jornada 2 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Cobán Imperial y Antigua GFC será el miércoles 19 de agosto a las 15:00 horas en el estadio José Ángel Rossi y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Cobán Imperial vs Antigua GFC hoy

Cobán Imperial no cuenta con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala mientras que Antigua GFC no tendrá disponible a Agustín Maziero, expulsado por doble amonestación en el partido ante Guastatoya. Se estima que Ramiro Cepeda y Mauricio Tapia no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Cobán Imperial: Tomás Casas; Luis de León, Thales Moreira, Darwin Torres, Eduardo Soto; Ángel Cabrera, Byron Leal; Steven Paredes, Janderson Pereira, Kenneth Valdez; y Brian Calabrese. DT: Ramiro Cepeda.

Antigua GFC: Luis Morán; José Gálvez, Guillermo Carbonell, José Ardón, Suhander Zúñiga; Óscar Castellanos, Allan García, Iván Mora; William Fajardo, José Franco y Kevin López. DT: Mauricio Tapia.

Antecedentes y últimos resultados del Cobán Imperial vs Antigua GFC en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Cobán Imperial y Antigua GFC:

8 de marzo de 2026 | Antigua GFC 2-2 Cobán Imperial | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 21 de enero de 2026 | Cobán Imperial 5-1 Antigua GFC | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 5 de noviembre de 2025 | Antigua GFC 0-0 Cobán Imperial | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 31 de agosto de 2025 | Cobán Imperial 2-2 Antigua GFC | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 10 de mayo de 2025 | Antigua GFC 4-0 Cobán Imperial | Semifinales Torneo Clausura 2025

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