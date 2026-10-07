Los jugadores que aprovecharon la oportunidad de Néstor Lorenzo

Echamos un vistazo a aquellos jugadores de la nueva camada que le dieron argumentos a Néstor Lorenzo para que los siga teniendo en cuenta.

Samuel Velásquez | ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Culminó la fecha FIFA y la Selección Colombia cerró con un balance de un triunfo, un empate y una derrota, esto en sus partidos amistosos. De lo tres juegos en el que se vio mejor al grupo fue en el duelo contra Perú, sobre todo en el segundo tiempo que fue donde llegaron los goles y de jugadores que apenas recibieron el llamado.

No es secreto que Néstor Lorenzo citó a futbolistas nuevos en esta ocasión, pues para las futuras competencias se necesita sangre nueva. Es por eso que en Claro Sports aprovechamos para poner la lupa en aquellos que aprovecharon su oportunidad de una manera u otra.

Samuel Velásquez: es uno de los laterales que citó el entrenador para esta fecha FIFA, esto teniendo en cuenta que no estuvo Johan Mojica, que fue el titular en el Mundial. Ante México no jugó, contra Paraguay solo estuvo por 19 minutos y su aporte más valioso fue contra Perú con un buen gol de media distancia. Aparte de eso, se le vio sólido en defensa por su banda y acompañando bien el ataque.

Kevin Andrade: jugó los 90 minutos tanto en el partido contra Paraguay como frente a Perú. A pesar de la derrota sufrida en el cotejo contra los ‘Guaraníes’, fue uno de los mejores calificados en esa línea de tres que formó Lorenzo. Además, las estadísticas muestran que ganó la mayoría de duelos que le propusieron en ambos encuentros y tuvo buen porcentaje en los pases de progresión con una media del 70 %.

jugó los 90 minutos tanto en el partido contra Paraguay como frente a Perú. A pesar de la derrota sufrida en el cotejo contra los ‘Guaraníes’, Además, las estadísticas muestran que ganó la mayoría de duelos que le propusieron en ambos encuentros y tuvo buen porcentaje en los pases de progresión con una media del 70 %. Yaser Asprilla: hizo parte de los tres partidos de esta fecha FIFA, aunque no todos como titular. En general intentó asumir ese rol de creativo, aunque también se le vio participativo por las bandas. Junto a Jhon Arias se perfilan para manejar los hilos de la ‘Tricolor’, aunque debe afianzarse más porque ese rol es de gran relevancia en la Selección Colombia.

hizo parte de los tres partidos de esta fecha FIFA, aunque no todos como titular. En general Junto a Jhon Arias se perfilan para manejar los hilos de la ‘Tricolor’, aunque debe afianzarse más porque ese rol es de gran relevancia en la Selección Colombia. Daniel Arcila: estuvo en el banco contra México y Paraguay. Ante Perú jugó 29 minutos y aportó un gol, el segundo para ser exactos. A pesar que no sumó tanto juego, supo aprovechar la opción que generó para convertir. Ya dependerá lo que muestre en el Club León y el análisis de Lorenzo para saber si seguirá siendo parte de las convocatorias.

Juan Manuel Rengifo: solo disputó el segundo tiempo ante Perú. Inclusive el propio Lorenzo dijo que debía esperar su chance y la aprovechó de buena manera. Aportó una asistencia y sus estadísticas son positivas en ese rol de armador que lo usó Néstor. Completó 33 de los 37 pases que hizo (89 %), el 100 % en el último tercio e hizo tres pases clave. Su primer acercamiento al primer equipo deja buenas sensaciones, pero debe seguir creciendo y madurando para que lleguen más oportunidades.

Si bien el foco está puesto en los jugadores nuevos, se debe mencionar que alguien que también aprovechó los minutos que tuvo fue Richard Ríos. El volante venía siendo objetivo de críticas por el flojo Mundial que tuvo, pero en esta fecha FIFA se le vio más confiado, aportando en ambas fases y con una asistencia en el registro.

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