Rating Colombia del 2 de septiembre de 2026, según CNC: MasterChef Celebrity no se despega del podio

Consulte cuáles fueron los espacios más vistos de la televisión colombiana, según CNC, este miércoles 2 de septiembre.

Participantes de Masterchef Celebrity | Canal RCN.

De nuevo, el Canal Caracol toma distancia frente a los demás espacios de su directo rival, RCN, según el rating entregado por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) sobre el pasado miércoles. Yo Me Llamo, el famoso reality musical de invitación, tomó su lugar en la cima con casi 14% de sintonía, seguido del noticiero del mismo canal y MasterChef Celebrity, que pone más fuerte el listón para sus participantes. A través de Claro Sports, consulte todos los detalles.

Rating en Colombia del 2 de septiembre de 2026, según CNC

Yo Me Llamo – Caracol TV – 13.90% Noticias Caracol de las 7:00 p.m. – 11.45% Masterchef Celebrity – RCN TV – 7.18% Noticias Caracol de las 12:30 m. – 6.75% María La Caprichosa – Caracol TV – 6.13% Pa’ Seguirte Queriendo – RCN TV – 5.89% Noticias RCN de las 7:00 p.m. – 5.02% La Rosa de Guadalupe (parte 2) – RCN TV – 4.99% Noticias Caracol de las 7:00 a.m. – 3.91% Rosalinda – Caracol TV – 3.72%

Programación de fútbol para este jueves, 3 de septiembre de 2026

1:45 p.m. | Toulouse vs Lille | Ligue 1 | Disney+.

2:00 p.m. | Cagliari vs Hellas Verona | Coppa Italia | DSports 2.

2:00 p.m. | Real Sociedad vs Celta de Vigo | LaLiga | DSports.

3:00 p.m. | Internacional de Palmira vs Millonarios | Liga Femenina | Señal Colombia.

4:00 p.m. | América de Cali vs Alianza | Liga BetPlay | Win y Win+.

6:00 p.m. | Gremio vs Inter de Porto Alegre | Copa Do Brasil | DSports.

6:00 p.m. | Internacional de Palmira vs Real Cundinamarca | Torneo BetPlay | Win+.

8:00 p.m. | Deportivo Pereira vs Independiente Medellín | Liga BetPlay | Win y Win+.

¿Cómo se mide el rating en Colombia?

Existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos, además de realizar sus propias mediciones. Ninguna es tan fiable como el Centro Nacional de Consultoría (CNC). Precisamente cuenta con cientos de miles de dispositivos, que son analizados en tiempo real para determinar qué prefieren ver los televidentes. Se define el porcentaje de puntuación de la mano con cambiar el programa, que le da más valor al último producto visto que al anterior.

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Rating en Colombia de los últimos cinco días

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