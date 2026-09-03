Resultados de loterías de Manizales, Meta y Valle: números que cayeron y ganadores | 2 de septiembre de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este miércoles 2 de septiembre.

Lotería del Valle.
Lotería del Valle.

La actividad del azar no se detiene. Una vez más, como en cada miércoles en la noche, se efectuaron los sorteos de las loterías de Manizales, Meta y Valle, así como todos los chances que juegan a diario. A través de Claro Sports, consulte todos los resultados.

Lotería de Manizales

  • Sorteo: 4971
  • Premio mayor: $3.000 millones de pesos.
  • Número: 8587
  • Serie: 223
  • Despachado a: Neiva.
Lotería de Manizales
Lotería de Manizales el 2 de septiembre

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Lotería del Meta

  • Sorteo: 3314
  • Premio mayor: $1.800 millones de pesos.
  • Número: 1719
  • Serie: 084
  • Despachado a: Villavicencio.
Lotería del Meta
Lotería del Meta el 2 de septiembre

Lotería del Valle

  • Sorteo: 4864
  • Premio mayor: $9.000 millones de pesos.
  • Número: 9164
  • Serie: 113
  • Despachado a: Bogotá.
Lotería del Valle
Lotería del Valle el 2 de septiembre

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Resultados de chances hoy

  • Dorado Mañana: 5987 – 6
  • Dorado Tarde: 0802 – 7
  • Dorado Noche: 7192 – 4
  • Culona Día: 1465
  • Culona Noche: 6807
  • Astro Sol: 6757 – Cáncer.
  • Astro Luna: 6150 – Virgo.
  • Pijao de Oro: 1591 – 7
  • Paisita Día: 9197 – 0
  • Paisita Noche: 8308 – Perro.
  • Chontico Día: 7230 – 4
  • Chontico Noche: 8301 – 0
  • Cafeterito Tarde: 9466 – 2
  • Cafeterito Noche: 5614 – 6
  • Sinuano Día: 3291 – 2
  • Sinuano Noche: 0716 – 3
  • Cash Three Día: 340
  • Cash Three Noche: 236
  • Play Four Día: 1095
  • Play Four Noche: 2493
  • Samán Día: 1792
  • Caribeña Día: 7878 – 5
  • Caribeña Noche: 7727 – 6
  • Motilón Tarde: 6185 – 9
  • Motilón Noche: 1012 – 2
  • Fantástica Día: 5739 – 0
  • Fantástica Noche: 4146 – 8
  • Antioqueñita Día: 5316 – 9
  • Antioqueñita Tarde: 1892 – 3
  • Evening: 4588
  • Win 4: 1234

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