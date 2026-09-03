Resultados de loterías de Manizales, Meta y Valle: números que cayeron y ganadores | 2 de septiembre de 2026
Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este miércoles 2 de septiembre.
La actividad del azar no se detiene. Una vez más, como en cada miércoles en la noche, se efectuaron los sorteos de las loterías de Manizales, Meta y Valle, así como todos los chances que juegan a diario. A través de Claro Sports, consulte todos los resultados.
Lotería de Manizales
- Sorteo: 4971
- Premio mayor: $3.000 millones de pesos.
- Número: 8587
- Serie: 223
- Despachado a: Neiva.
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Lotería del Meta
- Sorteo: 3314
- Premio mayor: $1.800 millones de pesos.
- Número: 1719
- Serie: 084
- Despachado a: Villavicencio.
Lotería del Valle
- Sorteo: 4864
- Premio mayor: $9.000 millones de pesos.
- Número: 9164
- Serie: 113
- Despachado a: Bogotá.
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Resultados de chances hoy
- Dorado Mañana: 5987 – 6
- Dorado Tarde: 0802 – 7
- Dorado Noche: 7192 – 4
- Culona Día: 1465
- Culona Noche: 6807
- Astro Sol: 6757 – Cáncer.
- Astro Luna: 6150 – Virgo.
- Pijao de Oro: 1591 – 7
- Paisita Día: 9197 – 0
- Paisita Noche: 8308 – Perro.
- Chontico Día: 7230 – 4
- Chontico Noche: 8301 – 0
- Cafeterito Tarde: 9466 – 2
- Cafeterito Noche: 5614 – 6
- Sinuano Día: 3291 – 2
- Sinuano Noche: 0716 – 3
- Cash Three Día: 340
- Cash Three Noche: 236
- Play Four Día: 1095
- Play Four Noche: 2493
- Samán Día: 1792
- Caribeña Día: 7878 – 5
- Caribeña Noche: 7727 – 6
- Motilón Tarde: 6185 – 9
- Motilón Noche: 1012 – 2
- Fantástica Día: 5739 – 0
- Fantástica Noche: 4146 – 8
- Antioqueñita Día: 5316 – 9
- Antioqueñita Tarde: 1892 – 3
- Evening: 4588
- Win 4: 1234