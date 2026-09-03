Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 2 de septiembre de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

Consulte cuáles fueron los números ganadores del reciente sorteo de Baloto y Revancha, efectuado este miércoles 2 de septiembre de 2026.

El Baloto y Baloto Revancha, las loterías más famosas de Colombia
Estrategia Baloto | Baloto Oficial.

Una vez más, el famoso sorteo de Baloto tuvo actividad el pasado miércoles. El premio mayor sigue esquivo, por lo que el acumulado ya superó la barrera de los 56 mil millones de pesos. Para revisar todos los detalles, consulte aquí, en Claro Sports, cuáles fueron los últimos resultados.

Resultados del Baloto hoy, 2 de septiembre de 2026

  • Números ganadores: 04 – 08 – 09 – 39 – 41 – 14
  • Nuevo acumulado: $56.800 millones de pesos.

Resultados de Revancha hoy, 2 de septiembre de 2026

  • Números ganadores: 17 – 19 – 32 – 38 – 41 – 01
  • Nuevo acumulado: $2.600 millones de pesos.

MÁS INFORMACIÓN: Resultados de loterías de Manizales, Meta y Valle: números que cayeron y ganadores | 2 de septiembre de 2026

Metodología de Baloto

El juego es muy sencillo. Debe escoger cinco números entre el 1 y 45, además de una súperbalota entre 1 y 16. Entre más coincidencias logre con el resultado, su premio tendrá un aumento significativo. Ahora bien, si le atina a todo, logra el premio mayor. El acumulado crecerá a medida de que no se entregue dicho monto. Baloto es el juego principal, pero es opcional que usted participe en Revancha con un valor adicional.

¿Dónde adquirir el tiquete de Baloto?

Por supuesto, hay varios establecimientos autorizados. Estos van desde comercios de trámites, farmacias, supermercados, almacenes de cadena y tiendas de barrio, que se identifican con el logotipo del juego. Súmele la plataforma web, lanzada hace un buen tiempo, para registrarse y hacer su pronóstico.

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