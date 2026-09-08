Nacional no tiene piedad del Cali y ya está en cuartos de la Copa BetPlay

Nacional se impuso 3-0 al Cali en el Atanasio Girardot y sigue en carrera por el título de la Copa BetPlay.

Alfredo Morelos celebrando con Nacional | VizzorImage.

Atlético Nacional hizo valer su condición de local y se instaló en los cuartos de final de la Copa BetPlay Dimayor 2026. El conjunto verdolaga derrotó 3-0 al Deportivo Cali en el estadio Atanasio Girardot, en un partido único de los octavos de final que se disputó a puerta cerrada y que tuvo al equipo antioqueño como claro dominador durante buena parte del compromiso.

El cuadro dirigido por Nacional no necesitó demasiado para abrir el marcador. Apenas habían transcurrido cuatro minutos cuando Edwin Cardona inició la acción por el sector derecho, Andrés Felipe Román recibió y envió el balón hacia atrás para encontrar a Alfredo Morelos. El delantero apareció dentro del área y, con un remate de puntazo, venció al arquero del Deportivo Cali para poner el 1-0.

Nacional tomó el control desde el comienzo

El gol tempranero obligó al conjunto azucarero a adelantar sus líneas y buscar rápidamente la igualdad. Deportivo Cali tuvo una oportunidad importante para reaccionar y fue precisamente Eduard Bello, ante uno de sus antiguos equipos, quien quedó con una buena posibilidad frente al arco. Sin embargo, el atacante no logró definir de la mejor manera y dejó escapar una ocasión que pudo cambiar el rumbo del encuentro.

Con el paso de los minutos, Atlético Nacional mantuvo el control de las acciones y comenzó a encontrar espacios para ampliar la diferencia. El Cali intentó responder y generar peligro, pero le costó superar la estructura defensiva del conjunto verdolaga, que manejó el ritmo del partido y se fue al descanso con la ventaja mínima.

Marlos Moreno amplió la ventaja y apareció la polémica

La segunda parte comenzó con Nacional decidido a sentenciar la clasificación y el segundo tanto llegó al minuto 56. Andrés Sarmiento protagonizó una incursión por el costado derecho y puso un centro al área que encontró a Marlos Moreno. El atacante apareció en el momento preciso para conectar el balón y enviarlo al fondo de la red, colocando el 2-0 en el marcador.

La polémica llegó pocos minutos después. Al 63’, Sarmiento volvió a aparecer y marcó lo que parecía ser el tercer gol de Nacional. Sin embargo, el juez de línea Diego Urrego levantó la bandera y señaló fuera de juego. La decisión generó reclamos, pues la acción dejó dudas sobre la posición del futbolista al momento de recibir el balón.

El Cali no pudo aprovechar su oportunidad

Al no contar la Copa BetPlay con VAR, la decisión tomada en el terreno de juego no pudo ser revisada y el Deportivo Cali recibió una nueva oportunidad para mantenerse con vida en la eliminatoria. El equipo azucarero buscó el descuento y trató de aprovechar los espacios que dejaba Nacional, pero nuevamente careció de claridad en los últimos metros.

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Nacional, por su parte, supo administrar la ventaja y controlar el tramo final del compromiso. Cuando parecía que el encuentro terminaría con el 2-0, el conjunto antioqueño encontró tiempo para marcar una vez más y cerrar definitivamente la llave.

Samuel Velásquez sentenció la clasificación

Samuel Velásquez apareció en los minutos finales para marcar un verdadero golazo y establecer el 3-0 definitivo. El tanto terminó de reflejar la superioridad de Atlético Nacional y confirmó su presencia entre los ocho mejores equipos de la Copa BetPlay Dimayor 2026.

Con la clasificación asegurada, Atlético Nacional ahora espera conocer a su próximo rival en el torneo. El adversario saldrá de la llave entre Deportivo Pasto e Independiente Medellín, equipos que se enfrentarán este miércoles 9 de septiembre para definir quién se medirá con el conjunto verdolaga en los cuartos de final.

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