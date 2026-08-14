Firpo vs Diriangen, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión fecha 3, goles y resultado en directo

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Por la jornada 3 de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026, se miden los equipos de Firpo y Diriangen en busca de una victoria que les ayude a continuar escalando posiciones. El conjunto salvadoreño necesita reaccionar después de comenzar con una derrota, mientras que los Caciques buscan recuperarse de su caída ante Alajuelense y sumar tres puntos que les permitan mantenerse en la lucha por avanzar a los cuartos de final.

Transmisión Firpo vs Diriangen

¿A qué hora juega Firpo vs Diriangen y dónde ver la Copa Centroamericana hoy 13 de agosto?

El encuentro entre Firpo vs Diriangen se disputará el jueves 13 de agosto a las 20:00 hora local en el estadio Pensativo. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de ESPN y Disney+ Premium para el público de Panamá. Además, en Estados Unidos se podrá ver en vivo a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

Formaciones del Firpo vs Diriangen, al momento: así salen al partido de hoy

Firpo Luis Morán; Dilan Palencia, Alexander Robinson, José Ardón, Suhander Zúñiga; Óscar Castellanos, José Rosales, Camilo Mora; Kevin López, Agustín Maziero y José Fajardo. DT : Mauricio Tapia.

: Mauricio Tapia. Diriangen: Jonathan Rougier; Nataniel Santos Martínez, Javier Rivera, Henry Figueroa, José Aguilera; Yairo Moreno, Tomás Sorto, Brian Farioli; Carlos Pérez, Nicolás Messiniti y Alberth Elis. DT: Silvio Rudman.

Últimos resultados y antecedentes del Firpo vs Diriangen

Será la primera ocasión en la que se enfrenten Firpo y Diriangén a lo largo de su historia de manera oficial.

¿Quién ha ganado más la Copa Centroamericana? Firpo vs Diriangen

Ni Firpo ni Diriangen han logrado conquistar la Copa Centroamericana de Concacaf desde la creación de su formato actual en 2023. Ambos clubes todavía buscan dar el salto en el torneo regional y tampoco han conseguido superar la fase de grupos en sus participaciones anteriores. El máximo ganador de la competencia es Alajuelense, campeón de las ediciones 2023, 2024 y 2025, por lo que FAS y Verdes intentan escribir por primera vez su nombre entre los ganadores del certamen.

¿Cuál es el formato de la Copa Centroamericana 2026? Clasificación y reglas

La Copa Centroamericana 2026 cuenta con 20 clubes distribuidos en cuatro grupos de cinco equipos, donde cada participante disputa cuatro partidos, dos como local y dos como visitante. Los dos primeros de cada grupo clasifican a los cuartos de final, instancia desde la cual las eliminatorias se juegan a ida y vuelta hasta definir al campeón. Los ocho clasificados son ordenados según su rendimiento en la fase de grupos y los cruces de cuartos quedan establecidos como 1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5°. Además, los cuatro semifinalistas y los dos ganadores del Play-In obtienen un boleto para la Copa de Campeones de Concacaf 2027, mientras que el campeón de la Copa Centroamericana avanza directamente a los octavos de final de ese certamen.

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