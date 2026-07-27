Resultados de chances y loterías: números que cayeron y ganadores | 26 de julio de 2026
Consulte los números ganadores de los chances que se jugaron el 26 de julio, esto a lo largo del territorio nacional.
- ¿Quién es el mejor ciclista latinoamericano de la historia? El debate que sigue vigente entre Nairo Quintana, Carapaz y Egan Bernal
- ¡Choque esas cinco! Once Caldas gana, gusta y golea al Cúcuta en Manizales
- Del cielo al infierno: el inicio de Santa Fe en 2026-II
Comienza una nueva semana de actividades personales y laborales para los colombianos y algo que hace parte de esa rutina son los juegos de azar como los chances y loterías. Es por esa razón que en Claro Sports siempre lo mantenemos informado sobre esos dos temas, principalmente de los números ganadores de los sorteos y en esta ocasión puede consultar lo relacionado con lo sucedido este 26 de julio.
Resultados de los chances hoy, 26 de julio de 2026
Dorado
Noche 7817 – La 5ta 2
Culona
Día 8009 – Noche 9741
Astro Luna
9758 – Signo Leo
Pijao de Oro
7399 – La 5ta 1
Paisita
Día 0998 – La 5ta 1 – Noche 0467 – León
Chontico
Día 4189 – La 5ta 6 – Noche 8315
Cafeterito
Noche 5284 – La 5ta 3
Sinuano
Día 4378 – Noche 7998 – La 5ta 7
Cash Three
Día 909 – Noche 097
Play Four
Día 9823 – Noche 9110
Samán
Día 2787
Caribeña
Día 8894 – Noche 3813 – La 5ta 4
Motilón
Tarde 7355 – Noche 5813 – La 5ta 1
Fantástica
Noche 4380 – La 5ta 6
Antioqueñita
Día 4463 – Tarde 45954 – La 5ta 9