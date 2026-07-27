Resultados de chances y loterías: números que cayeron y ganadores | 26 de julio de 2026

Consulte los números ganadores de los chances que se jugaron el 26 de julio, esto a lo largo del territorio nacional.

Resultados loterías: sorteos del 26 de julio | Foto: referencial

Comienza una nueva semana de actividades personales y laborales para los colombianos y algo que hace parte de esa rutina son los juegos de azar como los chances y loterías. Es por esa razón que en Claro Sports siempre lo mantenemos informado sobre esos dos temas, principalmente de los números ganadores de los sorteos y en esta ocasión puede consultar lo relacionado con lo sucedido este 26 de julio.

Resultados de los chances hoy, 26 de julio de 2026

Dorado

Noche 7817 – La 5ta 2

Culona

Día 8009 – Noche 9741

Astro Luna

9758 – Signo Leo

Pijao de Oro

7399 – La 5ta 1

Paisita

Día 0998 – La 5ta 1 – Noche 0467 – León

Chontico

Día 4189 – La 5ta 6 – Noche 8315

Cafeterito

Noche 5284 – La 5ta 3

Sinuano

Día 4378 – Noche 7998 – La 5ta 7

Cash Three

Día 909 – Noche 097

Play Four

Día 9823 – Noche 9110

Samán

Día 2787

Caribeña

Día 8894 – Noche 3813 – La 5ta 4

Motilón

Tarde 7355 – Noche 5813 – La 5ta 1

Fantástica

Noche 4380 – La 5ta 6

Antioqueñita

Día 4463 – Tarde 45954 – La 5ta 9

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