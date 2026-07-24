Cruz Azul acelera negociaciones por Francisco Javier Nevárez para reforzar la banda derecha

La Máquina ya estableció los primeros contacos con Juárez para explorar el fichaje del defensor de 25 años

Nevárez encaja en el perfil que busca Cruz Azul | Imago7

La búsqueda de un lateral derecho continúa siendo una de las prioridades de Cruz Azul de cara al torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Con la plantilla prácticamente definida y las limitaciones que impone el cupo de jugadores extranjeros, la directiva cementera ha enfocado sus esfuerzos en el mercado nacional, donde un nombre comienza a tomar fuerza: Francisco Javier Nevárez.

De acuerdo con información cercana a las negociaciones, Cruz Azul ya estableció los primeros contactos con FC Juárez para explorar el fichaje del defensor de 25 años, quien ha despertado el interés de la institución por su regularidad y proyección. Aunque las conversaciones avanzan, la operación todavía no está cerrada y ambas partes continúan evaluando las condiciones de un posible acuerdo.

La necesidad de reforzar el costado derecho ha sido identificada desde hace varias semanas por la dirección deportiva. Sin margen para incorporar futbolistas extranjeros, debido a que todas las plazas permitidas ya están ocupadas, el club ha centrado su estrategia exclusivamente en jugadores mexicanos capaces de elevar el nivel competitivo del plantel.

Nevárez encaja en ese perfil. Su desempeño con los Bravos de Juárez ha llamado la atención de Cruz Azul, que considera al defensor como una alternativa con presente en la Liga MX y margen de crecimiento para competir por un lugar en el equipo.

Por ahora, el interés es concreto y las negociaciones existen, pero el desenlace dependerá de que ambas instituciones alcancen un acuerdo en los próximos días. Mientras tanto, Francisco Javier Nevárez se perfila como uno de los principales objetivos de Cruz Azul para apuntalar una de las posiciones que la directiva considera clave antes del cierre del mercado de fichajes.

Cruz Azul ha iniciado con el pie derecho su andar en el certamen. En dos partidos disputados, el conjunto cementero registra el mismo número de victorias. Son cinco goles a favor y tres en contra, revirtiendo el marcador en ambos cotejos: 2-3 ante el San Luis en la fecha 1 y 2-1 frente al Puebla en la segunda jornada.

El próximo compromiso de los dirigidos por Joel Huiqui será este sábado 25 de julio, cuando se mida al Toluca en el Campeón de Campeones. Una semana más tarde los cementeros volverán a la acción en la Liga MX recibiendo al Atlante en la jornada 3.

Te puede interesar: