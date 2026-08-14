La deuda pendiente de Sergio Villarreal que involucra a Millonarios: ¿Proyecta un regreso al fútbol colombiano?

En entrevista exclusiva con Claro Sports, el mediocampista habló de su presente, de Millonarios y la Selección Colombia.

Sergio Villarreal en su paso por Millonarios | Vizzor Image

Sergio Villarreal es un jugador bogotano de 31 años y que viene de militar en el fútbol de los Estados Unidos. Su posición es en el mediocampo y también tiene pasado en el rentado local en equipos como Millonarios, Fortaleza, Cúcuta y Tigres. En la actualidad está a la espera de definir su futuro tras salir de El Farolito.

Claro Sports habló en exclusiva con el futbolista sobre su presente, además de lo que fue su paso por algunos de esos clubes. Otro tema fue la Selección Colombia, su percepción de lo que fue el Mundial y lo hecho por la ”Tricolor’ en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, teniendo en cuenta que él ganó una medalla de oro en los Bolivarianos hace unos años.

Su experiencia en el fútbol norteamericano y, ¿de vuelva al FPC?

“Llevo en el país una semana. Vengo de ser campeón de la Liga NPSL de Estados Unidos y de Copa. Lo que viene ahora es prepararme de la mejor manera para que nuevamente pueda salir alguna oportunidad de aquí a diciembre. Por ahora, no, en lo local no hay una posibilidad y más ahora con el recorte de cupos, mucho jugador quedó por fuera, así que a la vista no hay nada del fútbol local”.

El impacto de esa reducción de cupos

“Lo que hablábamos con unos compañeros que quedaron libres, son cosas de dirigentes de arriba que pienso no se debió hacer porque mucho jugador bueno quedó sin club. Es allí donde se empieza a ver el fútbol de otra manera, de no seguir insistiendo por este recorte de cupos y no tener la oportunidad de estar en un equipo profesional”.

Apoyo al proceso de Fabián Bustos

“No es fácil para un entrenador llegar y pegar, pero tengo jugadores dentro del plantel que jugaron conmigo y están convencidos. Estar en un equipo grande no es fácil, una hinchada grande, la presión. Pero hay compañeros que están dentro del rol del campo de juego, titulares, muy tranquilos porque saben y confían en el proceso de este nuevo entrenador y lo van a sacar adelante”.

“Hablo mucho con ‘Mateito’, con García, el volante. Jugamos desde muy pequeños, es como la línea directa que tenemos. Con Stiven Vega también estuvimos desde la sub-20 en Millonarios. Con el ‘Orejón’ (Mackalister) por ahí molesta, pero la línea directa es con los jugadores de mi edad. Con Mackalister compartí en el campo de juego, pero no me gusta incomodar, más ahora él siendo referente, entonces hablo con los más jóvenes”.

El mensaje para los jugadores de Millonarios para sacar el proyecto adelante

“Lo viví en sangre propia. La presión en un club grande, el tema de redes sociales, con tu familia, no es fácil tener la cabeza tranquila. Que te estén insultando a tu familia, tus hijos porque los resultados no se dan. Soy creyente que el trabajo sale a flote. Este entrenador viene con grandes ideas, así como le he dicho a ‘Mateito’. Estar convencidos, la hinchada pasa a un segundo plano. Ellos vienen de menos a más, eso es lo más importante, que se enfoquen, pero para eso estamos los jugadores, para resistir y demostrar en el campo de juego para qué estamos hechos”.

¿Le hubiese gustado tener una experiencia más larga en Millonarios?

“Sí, totalmente. Veo a Stiven Vega que lleva muchos años. Me quedé con esa espinita de haber jugado más en Millonarios, quedé con esa deuda pendiente“.

El campeón Bolivariano analiza lo hecho por Colombia en el fútbol masculino de los Centroamericanos

“No es fácil, es un nivel alto, hoy en día es más fuerte. Nosotros tuvimos la oportunidad de ser campeones Bolivarianos, ser medalla de oro en un microciclo de la selección que empezaba con los sub-18. La gente lo ve fácil, pero la competencia cada vez está más fuerte. Jugadores hoy en día más preparados, más conscientes, vienen de clubes grandes. El ir a una selección, a cualquier tipo de juegos es ir a hacer las cosas bien y dejar al país en alto que es lo más importante”.

Su balance de Colombia en el Mundial 2026

“Un Mundial de mayores es otra cosa, otro nivel. A veces el hincha subestima a otros países, pero no sabemos que en realidad tienen jugadores en ligas top. Ya no se ven países de poco nombre, cualquiera te pelea de tú a tú, lo vimos en el Mundial. Salieron muchas críticas contra jugadores top, que ‘Lucho’ Díaz no apareció, los delanteros. La competencia cada día es más fuerte, así que los jugadores que vienen detrás, como se metió Puerta, cada vez van a salir muy buenos jugadores”.

¿Por qué a veces cuesta trasladar el nivel en un club a una selección?

“A opinión personal, al llegar a la selección y no marcar esa diferencia, pienso que ‘Lucho’ tanto en su club como en la selección lo da todo. Tal vez no se vio, pero soy creyente que lo hace de la mejor manera representando a su país. No por ese tipo de actuaciones debemos tachar a algún jugador, él nos ha dado muchas alegrías y lo mejor que se viene es eso, seguir apoyando a la selección”.

¿Ve viable una renovación en la Selección Colombia?

“Los cambios son buenos, no quedarnos siempre con lo mismo. Así que de esa manera, darle la oportunidad a esos jugadores que se han ganado las cosas y los que han entrado lo han hecho de la mejor manera. Vemos a Gustavo Puerta titular indiscutible por encima de Richard Ríos, de jugadores top. Así que dar esa confianza, no tener ese temor que le va a quedar grande la camiseta y se va a ver en los resultados. Si lo hacen bien, se pueden quedar en la selección con el puesto”.

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