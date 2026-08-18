Pico y placa en Bogotá para este 19 de agosto de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

Consulte en Claro Sports los números de las placas que ese día tendrán restricción en cuanto a movilidad en la capital.

Pico y placa en Bogotá | Alcaldía de Bogotá.

Comienza una nueva semana de actividades para los bogotanos y muchos de ellos planifican hacer esas diligencias en sus vehículos, ya que es una herramienta bastante útil. Sin embargo, debe tener en cuenta que en la capital rige el pico y placa y este miércoles 19 de agosto no será la excepción.

Vehículos con pico y placa en Bogotá para este miércoles, 19 de agosto de 2026

Pare ese día no podrán circular por las calles capitalinas los carros que tengan placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Debe acatar la norma para evitar cualquier problema con las autoridades de tránsito. Por otra parte, los autos con matriculas en 1, 2 ,3, 4 y 5 sí podrán salir sin problemas.

Horario del pico y placa

El horario del pico y placa en la capital de Colombia ya está establecido y no tiene modificaciones. Según la secretaria de movilidad, este inicia a las 6:00 a.m. y finaliza a las 9:00 p.m. Se debe reiterar que durante ese tiempo debe abstenerse de sacar su vehículo porque puede ser inmovilizado por las autoridades de tránsito.

Las excepciones al pico y placa en Bogotá

Actualmente, las motos continúan libres de esta medida. Tampoco aplican los medios de transporte alternativos como bicicletas y patinetas (sean normales o eléctricas), ni los vehículos de prensa, ambulancias y transporte para personas con discapacidad. Si requiere usar su carro de forma urgente durante la restricción, la única opción disponible es pagar el pico y placa solidario.

Multas por incumplir el pico y placa

Si saca su carro durante la restricción, la multa de tránsito por infringir el pico y placa es de $875.452 pesos. Tenga en cuenta que a este valor debe añadirle los costos adicionales por grúa, patios y parqueadero.

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