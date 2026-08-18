Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 17 de agosto de 2026
En Claro Sports siempre encontrarán los resultados de los chances y las loterías. Así le fue al Baloto y a Revancha.
Después de lo que fue un puente festivo más en Colombia, por la conmemoración de la Asunción de la Virgen María, se reactivaron los principales juegos de azar. Así le fue al Baloto y Revancha este lunes 17 de agosto del 2026, todos los detalles en Claro Sports.
Resultados del Baloto hoy, 17 de agosto de 2026
- Números ganadores: 03 – 05 – 20 – 27 – 41 – 12.
- Nuevo acumulado: 54.000 millones de pesos.
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Resultados Revancha hoy, 17 de agosto de 2026
- Números ganadores: 15 – 31 – 36 – 41 – 42 – 03.
- Nuevo acumulado: 11.000 millones de pesos.
Así puede jugar al Baloto
El jugador deberá escoger un total de cinco números base entre 1 y 45, sumándole una súperbalota numerada entre el 1 y 16. La misión radica en apuntarle a la mayor cantidad de aciertos posibles, pues ahí depende el tamaño del premio. En caso de atinarle a todo, se lleva el premio mayor acumulado que crece a medida de que no cae. Baloto es el juego principal, pero usted decide si también desea participar en Revancha a cambio de un pequeño valor adicional.
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Puntos para comprar el Baloto
Hay varios establecimientos autorizados, como comercios de trámites, farmacias, supermercados, almacenes de cadena y también tiendas de barrio, identificados con el logotipo del juego. Desde hace un tiempo, para agregar, la compañía habilitó una plataforma web donde las personas pueden hacer su registro y cumplir con el pronóstico digitalmente.