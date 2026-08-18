Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 17 de agosto de 2026

En Claro Sports siempre encontrarán los resultados de los chances y las loterías. Así le fue al Baloto y a Revancha.

¿Cómo jugó Baloto anoche? | X @Baloto_Colombia

Después de lo que fue un puente festivo más en Colombia, por la conmemoración de la Asunción de la Virgen María, se reactivaron los principales juegos de azar. Así le fue al Baloto y Revancha este lunes 17 de agosto del 2026, todos los detalles en Claro Sports.

Resultados del Baloto hoy, 17 de agosto de 2026

Resultados Revancha hoy, 17 de agosto de 2026

Números ganadores: 15 – 31 – 36 – 41 – 42 – 03.

15 – 31 – 36 – 41 – 42 – 03. Nuevo acumulado: 11.000 millones de pesos.

Buenos días ✨🍀 Estos son los #Resultados del sorteo N° 2.697 de #BalotoRevancha, N° 590 de #MiLoto y el N° 210 de #ColorLoto del Lunes 17 de agosto.



¡26.779 ganadores en total!



🎟️ ¿Serás el próximo afortunado? Juega en línea aquí 👉https://t.co/Dr670gpRHn#ResultadosBaloto pic.twitter.com/vwnPIT7y47 — Baloto (@Baloto_Colombia) August 18, 2026

Así puede jugar al Baloto

El jugador deberá escoger un total de cinco números base entre 1 y 45, sumándole una súperbalota numerada entre el 1 y 16. La misión radica en apuntarle a la mayor cantidad de aciertos posibles, pues ahí depende el tamaño del premio. En caso de atinarle a todo, se lleva el premio mayor acumulado que crece a medida de que no cae. Baloto es el juego principal, pero usted decide si también desea participar en Revancha a cambio de un pequeño valor adicional.

Puntos para comprar el Baloto

Hay varios establecimientos autorizados, como comercios de trámites, farmacias, supermercados, almacenes de cadena y también tiendas de barrio, identificados con el logotipo del juego. Desde hace un tiempo, para agregar, la compañía habilitó una plataforma web donde las personas pueden hacer su registro y cumplir con el pronóstico digitalmente.

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