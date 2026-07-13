Pico y placa en Bogotá para este 14 de julio de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

Consulte cuáles serán las restricciones de pico y placa, en suelo bogotano, para este martes 14 de julio de 2026.

Pico y placa en Bogotá | Alcaldía de Bogotá.

Culmina otro puente festivo en territorio colombiano. Es hora de volver a la rutina del día a día después de la desconexión para millones de personas. En el caso de los habitantes de Bogotá, tendrán que estar muy atentos a la medida que rige de pico y placa, por lo que en Claro Sports le contamos todos los detalles.

Vehículos con pico y placa para este lunes 14 de julio de 2026

Si usted tiene placas que terminen entre 1, 2, 3, 4 y 5, no podrá transitar por las calles de Bogotá. Esto corresponde por ser día par. De lo contrario, las matrículas culminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 sí tienen luz verde para la circulación.

Horario del pico y placa en Bogotá

El horario ya está establecido y no tendrá modificaciones hasta ahora. Desde las 6:00 de la mañana y hasta las 9:00 de la noche, no tendrá permiso de conducir en ningún sitio de Bogotá si le corresponde el pico y placa. En ese periodo debe abstenerse de sacar su automotor.

¿Qué excepciones hay al pico y placa en Bogotá?

Las motocicletas están exentas de la norma, así como vehículos de transporte alterno como bicicletas, patinetas y demás. En caso de que desee sacar su carro, solo lo podrá hacer si paga el pico y placa solidario para entrar en las excepciones. Servicios médicos, prensa y transporte de personas de condición de discapacidad también se salvan en la norma.

Las sanciones por incumplir el pico y placa

Incumplir el pico y placa conllevaría en una multa de $875.452 pesos. A esto debe sumarle la inmovilización del vehículo. Otro dolor de cabeza va hacia los costos como grúa, patios y parqueadero.

Te puede interesar: